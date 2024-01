Weltnummer 1 Iga Swiatek scheitert in der 3. Runde der Australian Open überraschend an der Tschechin Linda Noskova (WTA 50).

Die Polin gewinnt den 1. Satz mit 6:3, muss dann aber die Durchgänge zwei und drei mit 3:6 und 4:6 abgeben.

Nach fast zweieinhalb Stunden nutzt die 19-jährige Noskova ihren ersten Matchball zum bislang grössten Sieg ihrer Karriere.

Die Weltranglistenerste Iga Swiatek ist bei den Australian Open überraschend schon in der dritten Runde ausgeschieden. Die 22 Jahre alte Polin unterlag der jungen Tschechin Linda Noskova am Samstag in der Rod Laver Arena trotz Satz-Führung mit 6:3, 3:6, 4:6 und muss in Melbourne weiter auf ihren ersten Triumph warten.

Legende: Muss aus Melbourne abreisen Iga Swiatek. IMAGO / AAP

Australien ist bisher kein gutes Pflaster für die viermalige Grand-Slam-Gewinnerin, am Yarra River ist der Halbfinaleinzug 2022 ihr bislang bestes Ergebnis. Für Swiatek ist es das erste Aus vor dem Achtelfinal seit ihrem ersten Auftritt in Melbourne 2019.

Jetzt gegen Golubic-Bezwingerin

Für die erst 19-jährige Noskova ist es hingegen der grösste Sieg ihrer Karriere, die Nummer 50 der Welt nutzte nach 2:20 Stunden Spielzeit ihren ersten Matchball. In ihrem ersten Achtelfinal bei einem Major-Turnier trifft Noskova nun auf Jelina Switolina, die gegen Viktorija Golubic keine Schwierigkeiten hatte.