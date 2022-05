Jil Teichmann (WTA 24) steht im Achtelfinal der French Open in Paris. Damit zieht sie erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier in die Runde der letzten 16 ein.

In der 3. Runde bezwingt sie Victoria Azarenka (BLR/WTA 15) nach über dreistündigem Kampf mit 4:6, 7:5, 7:6.

Nachdem zuvor Belinda Bencic in der 3. Runde knapp gegen Leylah Fernandez ausschied, verbleibt Teichmann als einzige Schweizerin im Tableau des 2. Grand-Slam-Turniers der Saison.

Während 3 Stunden und 18 Minuten tickte die Uhr auf dem Court Simonne-Mathieu, ehe ein episches Drittrundenduell an den French Open zwischen Jil Teichmann und Victoria Azarenka mit 4:6, 7:5, 7:6 zugunsten der Schweizerin zu Ende ging.

Nie aufgegeben – mit Erfolg

Im 3. und entscheidenden Satz entschied die Schweizerin das Match-Tiebreak mit einer präzise geschlagenen Rückhand-Longline mit 10:5 für sich und sorgte im allesentscheidenden Game damit für deutlichere Verhältnisse, als man sie in Anbetracht des Spielverlaufs hätte erwarten können.

Teichmanns erstmaliger Einzug in einen Major-Achtelfinal musste nämlich äusserst hart erkämpft werden: Nachdem der ehemaligen Weltnummer 1 aus Belarus im Entscheidungssatz dank eines Breaks nur 1 Game zum Sieg gefehlt hatte, schenkte sie Teichmann mit einem Doppelfehler das Rebreak und den Ausgleich zum 5:5.

4 Mal über Einstand zahlt sich aus

Ähnlich hatte es bereits im 2. Umgang ausgesehen: Nach dem 1. Satz in Rückstand liegend, hinkte Teichmann ihrer Gegnerin mit 2:4 Games hinterher. Auch wenn sie die Belarussin regelmässig in lange Ballwechsel verwickelte, unterliefen Azarenka kaum Fehler. Und doch gelang es Teichmann den sichergeglaubten Sieg zu Nichte zu machen.

Beim Stand von 3:4 und Aufschlag Azarenka duellierten sich die beiden gleich 4 Mal über Einstand, bis sich Teichmann mit einem souveränen Smash das in der Nachbetrachtung so wichtige Break sicherte. In der Folge nahm Teichmann das Momentum in die Hand, gewährte ihrer Gegenspielerin bis zum Satzausgleich nur noch 1 Game.

Ebenso erfolgreich hatte sich Teichmanns Start ins Spiel gestaltet: Frühestmöglich gelang ihr der Servicedurchbruch, nach wenigen Minuten führte sie mit 3:0. In der Folge war es allerdings Azarenka, die immer besser ins Spiel fand und sich dank 2 Breaks wieder zurück ins Spiel brachte. Nach 49 Minuten gehörte ihr der Startsatz denn auch völlig verdient.

Am Sonntag in der Favoritenrolle

Im Achtelfinal trifft Teichmann auf die US-Amerikanerin Sloane Stephens (WTA 64). Die Partie wird am Sonntag über die Bühne gehen. Die beiden Spielerinnen werden sich auf der WTA-Tour zum 1. Mal gegenüberstehen.