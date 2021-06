Roger Federer gewinnt in der 1. Runde der French Open gegen Denis Istomin mit 6:2, 6:4, 6:3.

Der Usbeke kann sich in einer einseitigen Partie keine einzige Breakchance erarbeiten.

Für den Schweizer war es der 1. Auftritt an einem Grand-Slam-Turnier seit anderthalb Jahren.

Nach 487 Tagen und der Halbfinal-Niederlage gegen Novak Djokovic an den Australian Open 2020 gab Roger Federer (ATP 8) sein Grand-Slam-Comeback. Es war eine erfolgreiche Rückkehr: In der 1. Runde der French Open bekundete der «Maestro» gegen Denis Istomin (ATP 204) keine Schwierigkeiten und gewann in 3 Sätzen mit 6:2, 6:4, 6:3.

Perfekter Beginn

Bereits früh stellte der 39-Jährige die Weichen auf Sieg. Gleich im 1. Game des 1. Satzes gelang dem Baselbieter das Break. Für Istomin sollte es ein Vorgeschmack auf die folgenden 93 Minuten werden.

Trotz kaum vorhandener Match-Praxis (3 Partien in diesem Jahr) liess Federer von Beginn weg immer wieder sein Können aufblitzen und stellte den defensiv anfälligen Usbeken, der sich überraschend für Roland Garros qualifiziert hatte, vor eine kaum lösbare Aufgabe. Dank einem weiteren Break sicherte sich der Schweizer den 1. Umgang mit 6:2.

Das Bild ähnelte sich in Satz Nummer 2: Nachdem Istomin im 1. Game noch 4 Breakbälle abwehren konnte, musste er sein 2. Aufschlagspiel bereits wieder abgeben. Insbesondere Stoppbälle waren gegen den alles andere als schnellen Usbeken ein probates Mittel. Nach 37 Minuten tütete der Schweizer den 2. Satz ein.

Keine Breakchance von Istomin

Auch im 3. Satz blieb eine Reaktion der Weltnummer 204 aus – Federer sicherte sich den Umgang mit 6:3. Für Istomin, der sich in der ganzen Partie keine einzige Breakchance erspielen konnte (!), setzte es im 8. Duell mit dem Baselbieter die 8. Niederlage ab.

In der nächsten Runde trifft Federer auf den früheren US-Open-Sieger Marin Cilic (ATP 47), der sich gegen Arthur Rinderknech (ATP 118) in 3 Sätzen durchgesetzt hat.