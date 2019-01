Rafael Nadal bekundet in seinem Startspiel an den Australian Open kaum Mühe und bezwingt James Duckworth 6:4, 6:3, 7:5.

Steht souverän in Runde 2

Hinter der Fitness von Rafael Nadal stand vor dem Auftakt der Australian Open ein grosses Fragezeichen. Das Vorbereitungsturnier in Brisbane hatte der Spanier wegen Oberschenkelbeschwerden kurzfristig absagen müssen. In seinem Auftaktspiel in Melbourne lieferte Nadal nun aber eine deutliche Antwort – zumindest betreffend seiner Physis.

Spielerisch hingegen zeigte der «Stier aus Manacor» gegen James Duckworth (ATP 237) durchaus die eine oder andere Schwäche. So zum Beispiel im 3. Satz, als Nadal beim Stand von 5:3 zum Matchgewinn servieren konnte.

Stattdessen kassierte der 17-fache Grand-Slam-Sieger das Break zu Null. Weil Nadal anschliessend wieder einen Zacken zulegte, entschied er den Satz doch noch mit 7:5 für sich und siegte nach 2:15 Stunden.

Stets Herr der Lage

Duckworth wusste sich zwar nach Kräften zu wehren und spielte ordentlich mit. Die wichtigen Punkte musste der mit einer Wildcard ausgestattene Australier aber fast ausnahmslos abgeben. So verpasste er es, im 2. Durchgang aus einem Breakvorsprung Kapital zu schlagen. Im Gegenteil: Nadal reagierte prompt, schaffte direkt das Rebreak und nahm seinem Widersacher zum Gewinn des 2. Satzes wenig später ein weiteres Mal den Service ab – die Vorentscheidung.

Zum Schluss stand bei Nadal ein Winner-Fehler-Verhältnis von 38:11, ein starker Wert. In Runde 2 bekommt es die spanische Weltnummer 2 mit dem Sieger des Duells zwischen Jan-Lennard Struff (ATP 51) und Matthew Ebden (ATP 48) zu tun.

Sendebezug: Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 10.01.2019, 16:05 Uhr