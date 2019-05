Roger Federer feiert in seiner 400. Major-Partie einen Sieg und steht bei den French Open im Achtelfinal.

Im Generationenduell mit dem norwegischen Youngster Casper Ruud (ATP 63) reichen dem Schweizer 3 Sätze (6:3, 6:1, 7:6).

In der nächsten Runde trifft Federer auf Leonardo Mayer.

Zum Ende wurde es doch noch einmal eng: Federer musste ins Tiebreak, vergab dort 3 Matchbälle und musste seinerseits einen Satzball abwehren. Den 4. Matchball schenkte ihm Ruud mit einem Doppelfehler – anschliessend blieb Federer eiskalt.

Gleich zu Beginn des 3. Satzes war die Weltnummer 3 zum einzigen Mal gebreakt worden, schaffte aber prompt das Rebreak. Anschliessend entwickelte sich ein zäher Satz, in dem der erst 20-jährige Ruud teilweise hervorragendes Tennis zeigte.

Zwischensprint zur Entscheidung

Am Ende behielt Federer im 1. Duell mit dem Norweger aber die Oberhand. So holte er sich in seinem 400. Spiel auf Grand-Slam-Stufe den 345. Sieg, beides einsame Rekorde.

In den ersten beiden Sätzen hatte der Paris-Sieger von 2009 mit 9 Games in Folge den Unterschied gemacht – vom 2:3 zum 5:0 im 2. Satz. Allerdings sah das Zwischenresultat am Ende deutlicher aus, als das Spiel war.

Ähnlich stark wie zum Ende hin war der Norweger nämlich zu Beginn aufgetreten. Federer musste einige enge Games bestreiten: Sein Break zum 6:3 im 1. Satz gelang nach umkämpften 7 Minuten erst im 3. Versuch.

Federers Nerven aus Stahl

Die zwei einzigen Breakchancen seines Gegenübers in den Sätzen 1 und 2 wehrte der Schweizer in bester Federer-Manier mit einem Aufschlag-Winner und einem Ass ab.

Eine zweite heikle Situation gab es zu Beginn des 2. Durchgangs: Ruud lag nach zwei laschen Ballwechseln seitens des Maestros plötzlich 30:0 in Front. Und Federer? Der antwortete mit zwei Service-Winnern gefolgt von einem erfolgreichen Aufschlag-Volley.

Nun gegen Mayer

Im Achtelfinal trifft Federer auf Leonardo Mayer (ATP 68) aus Argentinien. Dieser setze sich in 4 Sätzen gegen den Franzosen Nicolas Mahut (ATP 252) durch. Anschliessend könnte es dann zum Schweizer Duell mit Stan Wawrinka kommen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 31.05.19, 13:20 Uhr