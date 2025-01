Eva Lys gab ihrer kleinen Schwester ein Küsschen, dann fiel sie ihrer Mutter um den Hals. Die Deutsche hat ihre unglaubliche Reise bei den Australian Open fortgesetzt und dabei Geschichte geschrieben. Als erstem weiblichen «Lucky Loser» in der Historie des Turniers in Melbourne gelang es ihr, in den Achtelfinal einzuziehen.

Lys schlug in der 3. Runde Jaqueline Cristian (ROU/WTA 82) mit 4:6, 6:3, 6:3 und trifft nun auf die Weltranglistenzweite Iga Swiatek aus Polen. 2:25 Stunden benötigte Lys in einer umkämpften Partie, ehe sie ihren 2. Matchball verwandelte. Gegen Swiatek hat die 23-Jährige aus Hamburg bislang einmal gespielt – 2022 in Stuttgart war sie dabei in 2 Sätzen ohne Chance.

Zu Beginn noch Probleme

Sie gehe da «genauso entspannt rein wie in die anderen Matches», aber dennoch in dem Wissen «eine megageile Chance» zu haben, hatte Lys vor der Partie gegen Cristian erklärt. Zu Beginn aber liess die Weltranglisten-128. die Unbekümmertheit vermissen, die sie durchs bisherige Turnier getragen hatte. Die clevere Cristian nutzte auch kleinere Fehler der Deutschen effizient zum Satzgewinn.

Legende: Sie macht in Melbourne unbeirrt weiter Eva Lys. Imago/Abacapress

In der Mittagshitze von Melbourne war Lys im Anschluss jedoch die bessere Spielerin. Während Cristian, die Nummer 82 der Welt, zu hadern begann, wirkte Lys nun locker und schlug deutlich mehr Winner als ihre Gegnerin. Nach ihrem Satzgewinn im 2. Durchgang zeigte sie die Faust.

Im Entscheidungsdurchgang bot sich dann das gleiche Bild. Lys war die aktivere Spielerin, krallte sich ein frühes Break und marschierte zu ihrem grössten Karriereerfolg.

Ein Märchen

Am Montag hatte Lys einen verrückten Tag erlebt. Erst 15 Minuten vor ihrem Erstrundenmatch erfuhr die 23-Jährige, dass sie als «Lucky Loser» überhaupt am Turnier teilnehmen dürfe.

Sie spielte anschliessend befreit auf und schlug die Lokalmatadorin Kimberly Birrell klar in 2 Sätzen. Danach behielt sie auch im engen Zweitrunden-Match gegen Varvara Gracheva aus Frankreich in 3 Sätzen die Oberhand.

