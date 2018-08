Stan Wawrinka gewinnt sein Startspiel an den US Open gegen Grigor Dimitrov mit 6:3, 6:2, 7:5.

Wawrinka braust in die nächste Runde

Stan Wawrinka erlebte in der Startrunde der US Open ein erfreuliches Déjà-vu: Wie schon beim letzten Grand-Slam-Turnier in Wimbledon hiess der Gegner zum Auftakt Grigor Dimitrov (ATP 8) und erneut ging der Romand als Sieger aus diesem Duell hervor. Lieferte er sich mit dem Bulgaren damals noch einen erbitterten Kampf über 4 Sätze, setzte sich Wawrinka dieses Mal problemlos durch.

In der Startphase deutete jedoch wenig auf den klaren Ausgang der Partie hin. Bis zum Stand von 4:3 aus Sicht von Wawrinka hielt Dimitrov gut mit, zog dann aber ein ganz schwaches Game ein. Nach einem Doppelfehler musste er das Break und wenig später den Verlust des ersten Durchgangs hinnehmen.

Mit dem getankten Selbstvertrauen startete Wawrinka furios in den 2. Satz und nahm Dimitrov bei erster Gelegenheit den Aufschlag ab. Mit dem 6:2 im 2. Durchgang stellte der nur dank einer Wildcard im Turnier stehende Waadtländer die Weichen definitiv auf Sieg.

Nur eine kurze Schwächephase

Auch ein Medical Timeout konnte Wawrinka nicht mehr aus der Bahn werfen. Der Romand musste sich zu Beginn des 3. Durchgangs an der Hüfte behandeln lassen und wirkte in der Folge etwas gehemmt. Profit daraus schlagen konnte Dimitrov allerdings nicht.

Legende: Die Hüfte zwickt Nach der Behandlung brauchte Wawrinka wieder etwas Anlaufzeit. Keystone

Der Bulgare realisierte in der schwächsten Phase von Wawrinka zwar einen Servicedurchbruch, liess sich aber umgehend selbst zweimal breaken. So konnte Wawrinka nach 2 Stunden und 24 Minuten seinen ersten Matchball verwerten.

In der 2. Runde trifft der Champion von 2016 auf den französischen Qualifikanten Ugo Humbert (ATP 139).

Sendebezug: «sportlive» SRF zwei, 27.08.2018, 18:00 Uhr.