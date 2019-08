3. Tag an den US Open

Legende: Zeigte grosse Emotionen Serena Williams. imago images

Serena Williams kriegt rechtzeitig die Kurve

Nicht wenige Zuschauer staunten, als sich Cathy McNally (WTA 121) gegen Serena Williams (WTA 8) den 1. Umgang mit 7:5 sicherte. Obschon die 23-fache Grand-Slam-Championne zeitweise mit sich haderte, fand Williams einen Weg zurück in die Partie. Mit dem Break zum 4:2 im 2. Satz riss die 37-Jährige das Ruder endgültig herum. Williams überliess ihrer 20 (!) Jahre jüngeren Landsfrau in der Folge nur noch 2 Games und siegte am Ende mit 5:7, 6:3, 6:1. McNally hatte in der Startrunde Timea Bacsinszky ausgeschaltet.

Coric am Rücken verletzt

Eine der Top-Paarungen der 2. Runde bleibt ungespielt. Der Kroate Borna Coric (ATP 12) kann wegen einer Rückenverletzung nicht gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov (ATP 78) antreten. Zuvor hatte Coric Jewgeni Donskoi in 3 Sätzen besiegt und nicht den Eindruck hinterlassen, verletzt zu sein.

Legende: Eine Rückenverletzung bremst ihn Borna Coric. imago images

Nishikori in Runde 3

Vorjahres-Halbfinalist Kei Nishikori hat sich in die 3. Runde gekämpft. Der an Nummer 7 gesetzte Japaner schlug den Amerikaner Bradley Klahn (ATP 108) in 2:44 Stunden mit 6:2, 4:6, 6:3 und 7:5.

Barty ohne Satzverlust weiter

Im Gegensatz zum etwas wackeligen Auftakt gegen Sarina Dijas gab Ashleigh Barty gegen die Einheimische Lauren Davis (WTA 73) keinen Durchgang ab und siegte mit 6:2, 7:6 (7:2). Die nächste Gegnerin der australischen Weltnummer 2 heisst entweder Maria Sakkari (WTA 29) oder Shuai Peng (WTA 110).

