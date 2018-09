3. Titel an den US Open

Novak Djokovic gewinnt den US-Open-Final gegen Juan Martin Del Potro 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

Für den Serben ist es der 3. Triumph in New York und der 14. Grand-Slam-Titel insgesamt.

Djokovic zieht in Sachen Major-Erfolgen mit Pete Sampras gleich und liegt in der ewigen Liste auf Rang 3.

Kennen Sie das Gefühl, alles zu geben und am Ende doch chancenlos zu sein? Genau so dürfte sich Juan Martin del Potro nach 3:15 Stunden Abnützungskampf gegen Novak Djokovic gefühlt haben.

Der Punkt im 3. Durchgang beim Stand von 2:1, 40:40 aus Sicht des Serben fasst das Geschehen ziemlich gut zusammen: Auf der einen Seite Del Potro, der versucht mit seiner druckvollen Vorhand den Punktgewinn herbeizuführen. Auf der anderen Seite Djokovic, der wie eine Wand alles zurückbringt. So lange, bis sein Gegner schliesslich verzieht.

Die Entscheidung führte der 31-jährige Serbe mit dem Servicedurchbruch zum 5:3 herbei. Dabei profitierte Djokovic auch von einem Aussetzer Del Potros, der sich zur Unzeit seinen ersten und einzigen Doppelfehler leistete.

Nerven im Tiebreak behalten

Das höchste Niveau erreichte der Final gegen Ende des 2. Durchgangs, nachdem Del Potro Djokovic erstmals breaken und zum 3:3 ausgleichen konnte. Anschliessend hievten sich beide Spieler auf ihr höchstes Level, was in einem Tiebreak gipfelte. Dort leistete sich Del Potro einige Fehler zu viel und verpasste so die Chance auf den Satzausgleich, nachdem der Startsatz eine Machtdemonstration von Djokovic gewesen war.

Rang 3 in der ewigen Liste

Der 3. US-Open-Titel nach 2011 und 2015 ist gleichzeitig auch Grand-Slam-Triumph Nummer 14 für Djokovic. Damit egalisiert der Serbe die Marke von Pete Sampras und rückt in der ewigen Liste auf Rang 3 vor. Einzig Rafael Nadal (17) und Roger Federer (20) haben noch mehr Major-Siege auf dem Konto.

In der Weltrangliste macht Djokovic dank dem Finalsieg in Flushing Meadows weiter Boden gut. Er überholt unter anderem Del Potro und findet sich neu auf Position 3 wieder.

Stimmen der Beteiligten:

Del Potro: «Klar bin ich enttäuscht. Aber ich freue mich für Novak. Er hat es verdient. Wenn ich jemand gerne Siegen sehe, dann ihn.»

Djokovic: «Ich bin mir sicher, dass Del Potro irgendwann mit dem Pokal wieder hier stehen wird. Ich habe grössten Respekt für ihn und dafür, dass er nach all den Verletzungen die Motivation wiedergefunden hat, um weiterzukämpfen.»

