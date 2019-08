Wawrinka arbeitet sich in die 2. Runde

4-Satz-Sieg an US Open

Es war über weite Strecken ein Auf und Ab für Stan Wawrinka (ATP 24) – wie so oft in den Startrunden eines grossen Turniers. Gegen das erst 18-jährige italienische Riesentalent Jannik Sinner (ATP 137) hatte der 34-jährige Routinier nicht selten noch die nötige Kaltblütigkeit vermissen lassen.

Alleine im entscheidenden 4. Satz musste er 6 Breakbälle abwehren. Dabei startete er eigentlich mit viel Schwung nach dem verlorenen 3. Durchgang und konnte mit einem frühen Servicedurchbruch frischen Mut schöpfen.

Ass im entscheidenden Moment

Doch prompt geriet er bei eigenem Aufschlag unter Druck, wehrte 2 Breakchancen ab, nur um dann bei der dritten am Netz vorne völlig ohne Druck eine Vorhand zu verschlagen.

Wenig später gelang Wawrinka aber doch noch der entscheidende Servicedurchbruch. Nach 2:48 Stunden verwertete er seinen 2. Matchball standesgemäss mit einem Ass.

Enge Phase zur «Match-Hälfte»

Auch die zwei vorangegangenen Durchgänge waren ausgeglichen und umkämpft – und mit je einmal dem besseren Ende für beide Spieler:

2. Satz: Nach einem frühen Break muss Wawrinka den Ausgleich hinnehmen, dann spielen beide lange auf Augenhöhe. Im Tiebreak gibt er ebenfalls ein frühes Minibreak wieder ab, ehe er zum Ende aufdreht und die Kurzentscheidung mit 7:4 gewinnt.

Nach einem frühen Break muss Wawrinka den Ausgleich hinnehmen, dann spielen beide lange auf Augenhöhe. Im Tiebreak gibt er ebenfalls ein frühes Minibreak wieder ab, ehe er zum Ende aufdreht und die Kurzentscheidung mit 7:4 gewinnt. 3. Satz: Beide Kontrahenten schlagen äusserst konstant auf und machen extrem wenig Fehler. Wawrinka erspielt sich nur gerade eine Breakchance, Sinner deren zwei. Weil alle drei genutzt werden, geht der Satz an den Italiener.

Gute Vorzeichen für Runde 2

Am überzeugendsten trat Wawrinka im 1. Durchgang auf, schaffte papierkonform das Break zum 4:2 und gab dieses nicht mehr her. Einzig nach zwei Fussfehlern hintereinander in einem Game geriet er etwas aus dem Konzept und musste 4 Breakchancen abwehren.

In der 2. Runde wartet nun der Franzose Jérémy Chardy. Dieser hatte sich in einem Fünfsätzer gegen den talentierten Hubert Hurkacz (POL) durchgesetzt. In 5 Duellen mit Chardy hat Wawrinka erst zweimal einen Satz abgeben müssen.

