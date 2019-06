Stan Wawrinka schlägt Stefanos Tsitsipas im Paris-Achtelfinal in 5 Sätzen.

5:09 Stunden stehen die Spieler auf dem Platz, ehe das 7:6, 5:7, 6:4, 3:6, 8:6 für den Lausanner feststeht.

Im Viertelfinal trifft Wawrinka auf Roger Federer.

Diese Partie dürften weder die beiden Spieler noch das Publikum so rasch vergessen. Stan Wawrinka und Stefanos Tsitsipas pushten sich in ihrem Paris-Achtelfinal gegenseitig zu Höchstleistungen.

Der Romand (ATP 28) und der griechische Weltranglisten-6. begeisterten das Publikum mit Vor- und Rückhandduellen, Assen im richtigen Moment, wunderbaren Passierschlägen und vielem mehr.

Auch nach Stunden schien bei keinem der Spieler der Siegeswille zu erlahmen. Die Kräfte hingegen schon: Wawrinka bekundete im 5. Satz Mühe mit seinem Service, Tsitsipas mit der Vorhand.

Tsitsipas' fatale Fehleinschätzung

Die Entscheidung fiel im 14. Game des 5. Satzes. Zwei Vorhand-Fehler Tsitsipas' und eine starke Rückhand des Schweizers brachten Wawrinka zwei Matchbälle ein. Den ersten wehrte Tsitsipas ab, beim zweiten war er in der Offensive, liess aber eine Longline-Rückhand Wawrinkas in der irrigen Meinung passieren, der Ball lande im Out – Sieg Wawrinka.

Die Vorgeschichte:

1. Satz: Ohne Break geht es in die Kurzentscheidung. Erst mit Mini-Break in Rücklage, holt sich Wawrinka mit 8:6 seinen 4. Satz im Tiebreak in Folge (sein 3.-Runden-Spiel gegen Grigor Dimitrov hatte 7:6, 7:6, 7:6 geendet).

Ohne Break geht es in die Kurzentscheidung. Erst mit Mini-Break in Rücklage, holt sich Wawrinka mit 8:6 seinen 4. Satz im Tiebreak in Folge (sein 3.-Runden-Spiel gegen Grigor Dimitrov hatte 7:6, 7:6, 7:6 geendet). 2. Satz: Tsitsipas gibt einen frühen Breakvorsprung her. Bei 5:6, 30:40 aus Sicht Wawrinkas schlägt der Romand eine Crosscourt-Vorhand ins Seitenaus.

Tsitsipas gibt einen frühen Breakvorsprung her. Bei 5:6, 30:40 aus Sicht Wawrinkas schlägt der Romand eine Crosscourt-Vorhand ins Seitenaus. 3. Satz: Wawrinka gelingt dank einem Netzroller ein Break zum 4:3, das er nicht mehr hergibt. Ein Aufschlagwinner bringt die 2:1-Satzführung.

Wawrinka gelingt dank einem Netzroller ein Break zum 4:3, das er nicht mehr hergibt. Ein Aufschlagwinner bringt die 2:1-Satzführung. 4. Satz: Tsitsipas geht mit 3:0 in Front. Wawrinka gelingt das Rebreak, gibt seinen Service mit einer zu weit geratenen Vorhand aber gleich wieder ab. Der Grieche gleicht aus.

Tsitsipas geht mit 3:0 in Front. Wawrinka gelingt das Rebreak, gibt seinen Service mit einer zu weit geratenen Vorhand aber gleich wieder ab. Der Grieche gleicht aus. 5. Satz: Wawrinka wehrt Breakbälle bei 0:0 und 2:2 ab. Danach legt er jeweils vor, Tsitsipas muss nachziehen. Insgesamt macht der Grieche den etwas stärkeren Eindruck – mit Ausnahme des letzten Games.

Zahlen zu Tsitsipas-Wawrinka

Tsitsipas

Wawrinka Punkte 195 194 Gewonnene Breakbälle 5/27 5/14 Winner 61 62 Unerzwungene Fehler 48 55 Netzpunkte 50/74 22/31

