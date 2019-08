5-Satz-Krimi an den US Open

Henri Laaksonen (ATP 119) schlägt an den US Open den Italiener Marco Cecchinato (ATP 66) mit 7:6, 7:6, 2:6, 3:6, 7:6.

Der Schaffhauser baute im Verlauf des Spiels immer mehr ab, war aber im allesentscheidenden Moment zur Stelle.

In der 2. Runde wartet der Kanadier Denis Shapovalov (ATP 33).

Nach den 2 Rückschlägen in den Sätzen 3 und 4 war bei Henri Laaksonen im Entscheidungsdurchgang die Luft etwas draussen, er schien nicht mehr richtig an einen Sieg zu glauben. Prompt liess sich der 27-Jährige bei erster Gelegenheit breaken.

Doch Laaksonen steckte nicht auf und glich den Durchgang mit seinem erst zweiten Break in diesem Spiel wieder aus. Im Tiebreak behielt er dann einmal mehr die Oberhand und machte nach fast 4 Stunden den überraschenden 5-Satz-Sieg gegen Marco Cecchinato perfekt. Für den Italiener war es die 11. Niederlage in Folge.

Nach einer guten Startphase hatte Laaksonen je länger je mehr begonnen, Geschenke zu verteilen. In den Sätzen 3 und 4 liess er sich jeweils zum 1:3 breaken und konnte nicht mehr darauf reagieren. Alleine im 4. Satz vergab er dabei 6 Breakchancen.

Tiebreak-König Laaksonen

Auch die ersten beiden Durchgänge hatte Laaksonen im Tiebreak gewonnen. In beiden behielt nicht zwingend er die Nerven – viel eher verlor sie sein Gegenüber in den entscheidenden Momenten:

Satz 1: Dank zwei Geschenken von Cecchinato liegt der Schweizer in der Kurzentscheidung schnell 4:0 vorne. Wenig später verhilft der Italiener Laaksonen mit einem Doppelfehler zum entscheidenden Satzball.

Satz 2: Cecchinato vergibt erst seinerseits einen Satzball, ehe er bei Satzball Laaksonen eine einfache Vorhand verschlägt – dabei hat er zuvor in diesem Ballwechsel zweimal die Chance gehabt, den Punkt zu machen.

Nun gegen Shapovalov

Für Laaksonen ist dieser Erfolg einer der grössten seiner Karriere. Er zieht in New York erstmals überhaupt in die 2. Runde ein – und dies, obwohl er zuletzt schwächelte und nur 1 aus 6 Spielen gewinnen konnte.

Als nächstes wartet Denis Shapovalov (ATP 33) auf Laaksonen. Der 20-Jährige setzte sich im Duell der kanadischen Youngsters gegen Félix Auger-Aliassime (ATP 19) in 3 Sätzen durch. Es ist das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden.

Resultate US Open Tableau Männer

Sendebezug: SRF info, sportlive, 28.08.19, 01:00 Uhr