Roger Federer schlägt John Millman in der 3. Runde der Australian Open in gut 4 Stunden 4:6, 7:6 (7:2), 6:4, 4:6, 7:6 (10:8).

Im Super-Tiebreak schafft der Schweizer nach einem 4:8-Rückstand noch die Wende.

Für Federer ist es der 100. Sieg in Melbourne.

Im Achtelfinal wartet der Ungar Marton Fucsovics (ATP 67) auf den Schweizer.

Was für ein Krimi, was für ein Jubiläums-Sieg für Roger Federer. Es war beeindruckend zu sehen, wie der Schweizer diverse Rückschläge wegstecken konnte und mit einer grandiosen Willensleistung noch die Wende erzwang.

Im 1. Satz gerät Federer schnell mit 1:3 in Rücklage, schafft bei letzter Gelegenheit das Re-Break, um dann trotzdem den Durchgang zu verlieren.

Im 4. Satz schnuppert Federer mehrfach am Break, ehe er seinerseits aus dem Nichts den Servicedurchbruch kassiert und den Umgang verliert.

Im Entscheidungsdurchgang gerät der Weltranglisten-Dritte früh in Rücklage, schafft aber postwendend das Rebreak zum 2:2.

Doch das Husarenstück schafft Federer im 2019 in Melbourne eingeführten Champions Tiebreak (auf 10 Punkte). Scheinbar hoffnungslos mit 4:8 im Hintertreffen, holt sich der Schweizer 6 Punkte in Serie und sichert sich damit den Einzug in den Achtelfinal.

Nicht wenigen Federer-Anhängern dürften im Verlauf der Partie ungute Erinnerungen an den US-Open-Achtelfinal von 2018 hochgekommen sein. Damals hatte Federer gegen Millman auf eine scheinbar komfortable 2:0-Führung zugesteuert, ehe der Faden komplett riss und eine 4-Satz-Niederlage resultierte.

Der zähe Widersacher Millman, angetrieben von den einheimischen Fans, spielte auch heuer in der Rod Laver Arena gross auf und steuerte wie 2018 auf die grosse Sensation zu. Und Federer half mit insgesamt 82 unerzwungenen Fehlern tatkräftig mit.

Im Achtelfinal wartet Fucsovics

Doch anders als damals in New York, als Federer in der Bruthitze des Arthur Ashe Stadiums die Puste ausging, konnte der Schweizer in den entscheidenden Situationen nochmals zulegen und entpuppte sich als wahrer Befreiungskünstler.

Im Achtelfinal trifft Federer am Sonntag auf den Ungar Marton Fucsovics. Dieser hatte in der 1. Runde überraschend den Kanadier Denis Shapovalov in 4 Sätzen geschlagen. Gegen die Nummer 67 der Welt hat Federer bereits vor 2 Jahren im Melbourne Park in den Achtelfinals gespielt und in 3 Sätzen gewonnen.

