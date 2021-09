Bencic erreicht 2. Woche an den US Open spielend leicht

Belinda Bencic (WTA 12) schlägt Jessica Pegula (WTA 25) 6:2, 6:4 und zieht an den US Open in den Achtelfinal ein.

Die Schweizerin dominiert die Partie und bleibt in New York ohne Satzverlust.

Gegnerin im Achtelfinal ist die Polin Iga Swiatek (WTA 8).

Belinda Bencic ist in New York weiter nicht zu bremsen. Auch im dritten Spiel an den US Open trat die Schweizerin souverän auf. Nach 1:13 Stunden stand der problemlose 6:2, 6:4-Sieg gegen die Amerikanerin Jessica Pegula fest.

Die ersten drei Matchbälle hatte Bencic bei Aufschlag ihrer Gegnerin noch ausgelassen. Nur wenig später brachte sie die Qualifikation für den Achtelfinal aber ins Trockene. Bei eigenem Service war gegen Bencic im 2. Durchgang kein Kraut gewachsen. Sie brachte 83 Prozent der 1. Aufschläge ins Feld und machte dabei nur einmal den Punkt nicht.

00:41 Video Bencic verzieht beim 1. Matchball um Millimeter Aus Sport-Clip vom 04.09.2021. abspielen

Drei Breaks im 1. Satz

In Satz 1 hatte Bencic die Grundlage gelegt: Sie nahm ihrer Gegnerin dreimal in Folge den Aufschlag ab. Auch wenn sie zwischendurch zum 2:4 selbst gebreakt wurde, verlor sie die Kontrolle über das Spiel zu keinem Zeitpunkt. Nach nur 30 Minuten war der Durchgang entschieden.

Und die Schweizerin machte gleich weiter, wo sie aufgehört hatte: Mit druckvollem Spiel konstruierte sie die Punkte gekonnt, drängte die Amerikanerin in die Defensive und provozierte immer wieder Fehler. Die logische Folge war das Break im ersten Game des 2. Satzes. Diesen Vorsprung gab die St. Gallerin in der Folge nicht mehr aus der Hand.

00:17 Video Bencic sichert sich das Break zum 4:1 in Satz 1 Aus Sport-Clip vom 04.09.2021. abspielen

Kniffliger Achtelfinal

Bencic gewann damit gegen Pegula auch das dritte direkte Duell. An den Olympischen Spielen in Tokio war die 27-Jährige, die an den Australian Open in diesem Jahr den Viertelfinal erreicht hatte, die Startgegnerin der späteren Siegerin gewesen.

Im Achtelfinal trifft Bencic am Dienstag (live bei SRF) auf Iga Swiatek (POL/WTA 8), die French-Open-Siegerin von 2019. Gegen die 20-Jährige bestritt sie Anfang des Jahres den Final von Adelaide, verlor aber deutlich in zwei Sätzen 2:6, 2:6.