Nadal lässt Tsonga keine Chance

Mit viel Spannung war das Spiel der 3. Runde zwischen Rafael Nadal und Jo-Wilfried Tsonga erwartet worden. Nicht wenige sahen im Franzosen einen möglichen Stolperstein für den French-Open-Sieger, zumal Tsonga zuletzt stark aufgespielt hatte. Die Realität freilich war eine andere. Tsonga hatte praktisch vom ersten Ballwechsel an keine Chance gegen einen brillant spielenden Nadal und ging mit dem Skore von 2:6, 3:6, 2:6 regelrecht unter.

Barty nach 52 Minuten im Achtelfinal

Die australische Weltnummer 1 Ashleigh Barty hat sich im Eiltempo in die Achtelfinals gespielt. Gegen die 22-jährige Britin Harriet Dart (WTA 182) gab die French-Open-Siegerin nur 2 Games ab und setzte sich mit 6:1, 6:1 durch. In der nächsten Runde wird Barty von Bencic-Bezwingerin Alison Riske gefordert.

Serena Williams ebenfalls mühelos

Einen ähnlich überzeugenden Auftritt legte in der 3. Runde Serena Williams (WTA 10) hin. Die siebenfache Wimbledon-Siegerin behielt in der Neuauflage des letztjährigen Halbfinals gegen die Deutsche Julia Görges (WTA 17) die Oberhand und gewann mit 6:3, 6:4. Nächste Gegnerin der 37-jährigen US-Amerikanerin ist die Spanierin Carla Suarez Navarro (WTA 31).

400. Karrieresieg für Nishikori

Kei Nishikori (ATP 7) hat sich dank seinem 400. Sieg auf Profi-Stufe für den Achtelfinal qualifiziert. Der frühere US-Open-Finalist bezwang Steve Johnson (ATP 71) mit 6:4, 6:3, 6:2, um zum 3. Mal in den letzten 4 Jahren die 2. Woche in Wimbledon zu erreichen. Sein bisher bestes Resultat im All England Club war der Viertelfinaleinzug im letzten Jahr.

Murray im Doppel ausgeschieden

Andy Murray ist bei seinem Comeback im Doppel in der 2. Runde ausgeschieden. Der 32-jährige Schotte unterlag gemeinsam mit seinem Partner Pierre-Hugues Herbert aus Frankreich dem kroatischen Duo Nikola Mektic/Franko Skugor 7:6 (7:4), 4:6, 2:6, 3:6. Murray, der erst vor 4 Monaten an der Hüfte operiert worden war, geht nächste Woche in der Mixed-Konkurrenz gemeinsam mit Serena Williams an den Start.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 06.07.2019, 14:00 Uhr