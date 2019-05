Um 21:25 Uhr Ortszeit in Paris stoppte die Dunkelheit Stan Wawrinka: Nach zwei Sätzen gegen den Bulgaren Grigor Dimitrov, die der Romand beide im Tiebreak gewinnen konnte, war Feierabend. Mit 7:6 (7:5), 7:6 (7:4) liegt Wawrinka in Führung. Die Drittrundenpartie in Roland Garros wird am Samstag fortgesetzt.

Wawrinka überzeugte mit seinem gewohnt druckvollen Grundschlägen und einem soliden Service. Er behielt in den engen Sätzen die Nerven. Seinem Gegner war der vierstündige Kampf in der 2. Runde gegen Marin Cilic zumindest optisch nicht anzusehen. Es entwickelte sich ein ausgeglichener Kampf auf Messers Schneide.

Hochklassiger Startsatz in extremis an Wawrinka

Nach je einem Break ging ein hochklassiger erster Satz ins Tiebreak, in dem Wawrinka zweimal ein Minibreak zurückholen konnte. Brillante Punkte und einfache Fehler wechselten sich bei beiden Spielern ab. Zum Schluss machte Dimitrov den entscheidenden unerzwungenen Fehler, der Wawrinka die Satzführung bescherte.

Nervenstarker Wawrinka

Nach dem harten Startsatz, der 66 Minuten dauerte, senkte sich das Niveau etwas. Die Aufschläger konnten über weite Strecken dominieren. Nur Wawrinka hatte zwei Breakchancen, die er allerdings ungenutzt liess.

Ein weiteres Tiebreak war die Folge, in dem Wawrinka dreimal mit dem Aufschlag punktete. Dimitrov war erneut etwas zu fehlerhaft. Mit 7:4 ging auch das zweite Tiebreak an den Schweizer. Damit braucht Wawrinka am Samstag noch einen Satz, um den Achtelfinal zu erreichen.

Ebenfalls unterbrochen wurde die Partie zwischen Stefanos Tsitsipas und Filip Krajinovic, in welcher der Grieche mit 7:5, 6:3, 5:5 führt. Der Sieger dieser Partie wird im Achtelfinal auf Wawrinka oder Dimitrov treffen.

Live-Hinweis Die Partie zwischen Wawrinka und Dimitrov wird am Samstagmittag fortgesetzt. Um 11:00 Uhr ist auf Court 1 ein Frauen-Doppel angesetzt. Damit dürfte die Partie um ca. 12:30 Uhr weitergehen. SRF zeigt den Match live auf SRF zwei und in der Sport App.

Sendebezug: «sportlive», SRF zwei, 31.05.2019, 15:30 Uhr