Novak Djokovic schlägt Rafael Nadal im Final der Australian Open 6:3, 6:2, 6:3.

Der Serbe avanciert mit dem 7. Turniertriumph im 7. Final zum alleinigen Rekordsieger in Melbourne.

Die Fans in der Rod Laver Arena sehen Tennis auf allerhöchstem Niveau, bei dem sich «Maschine» Djokovic (fast) keine Fehler erlaubt.

Und dann kam dieser Ballwechsel im 2. Satz, mit dem sich Novak Djokovic (ATP 1) das Doppelbreak zum 5:2 holte. Ein Punkt, der den gesamten Final der Australian Open auf eine symptomatische Rally herunterbrach: Djokovic, der sich aus der Defensive befreit, das Diktat mit präzisen Schlägen übernimmt und Rafael Nadal schliesslich zum Fehler zwingt.

Keine Wiederholung von 2012

Solche Punkte zogen sich wie ein roter Faden durch die Partie. Wer auf einen ähnlich epischen Final in Melbourne wie 2012 hoffte (Djokovic setzte sich nach knapp 6 Stunden durch), sah sich früh enttäuscht. Von Beginn weg agierte der «Djoker» schlicht zu stark.

Die serbische Weltnummer 1 erlaubte sich kaum Fehler, hatte in seinen Schlägen eine ausgezeichnete Länge und brachte wie eine Wand jeden Ball zurück. Das aus Nadals Sicht verheerende Resümee nach Satz 1: Nur einen Punkt in den Returngames gewonnen, insgesamt nur halb so viele Ballwechsel (15:29) für sich entschieden.

Resignation bei Nadal

Nachdem der «Stier aus Manacor» auch den 2. Durchgang regelrecht chancenlos mit 2:6 hatte hergeben müssen, schien er phasenweise zu resignieren: Dieser Djokovic, in den Ballwechseln mit maschinenhafter Zuverlässigkeit, würde kaum zu schlagen sein. Und tatsächlich: Dem Serben gelang das vorentscheidende Break zum 2:1.

Die Chance zum Ausgleich, der einzige Breakball Nadals im gesamten Spiel, konnte der Mallorquiner beim Stand von 2:3 nicht nutzen. Nach rund 2 Stunden verwertete Djokovic den 2. Matchball zum 6:3, 6:2, 6:3.

Djokovic hängt Federer ab

Der «Happy Slam» machte damit einmal mehr «Nole» glücklich. Mit der perfekten Bilanz von 7 Turniersiegen in 7 Finalteilnahmen muss er sich den Rekord beim Major am Yarra River nicht mehr länger mit Roger Federer teilen. Mit dem 15. Grand-Slam-Titel insgesamt nähert sich der Serbe zudem Nadal (17) und Federer (20) an.

