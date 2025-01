In der 2. Runde der Australian Open trifft Belinda Bencic in der Nacht auf Mittwoch erstmals auf Suzan Lamens.

Legende: Bestreitet in Melbourne ihr 1. Major-Turnier Suzan Lamens. Keystone/EPA/ROLEX DELA PENA

Die Rückkehr auf die Grand-Slam-Bühne nach ihrer Babypause ist Belinda Bencic ideal geglückt. Mit der Lettin Jelena Ostapenko (WTA 22) schaltete die 27-Jährige in Melbourne eine Gesetzte aus. Dass sie bereits mit einer Top-Spielerin mithalten und diese sogar besiegen kann, freute die Ostschweizerin sehr. «Jeder Match pusht mich weiter nach vorne», erklärte sie zufrieden.

In der 2. Runde geht Bencic nun als Favoritin auf den Platz. Ihre Gegnerin ist Suzan Lamens. Die Niederländerin hatte sich in der 1. Runde mit 7:5, 7:6 (7:2) gegen die slowenische Qualifikantin Veronika Erjavec (WTA 138) durchgesetzt und damit ihre Premiere bei einem Major-Turnier siegreich gestaltet.

Bencic trifft erstmals auf Lamens. «Ich kenne sie überhaupt nicht und muss noch recherchieren und schauen, wie sie spielt», blickte die Ostschweizerin auf die Begegnung voraus, die in der Nacht auf Mittwoch stattfinden wird.

Bencic – Lamens live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Sie können die Partie zwischen Belinda Bencic und Suzan Lamens in der Nacht auf Mittwoch ab 1:00 Uhr live im kommentierten SRF-Stream mitverfolgen. Um 12:30 Uhr zeigen wir auf SRF zwei eine Teilaufzeichnung des Matches.

Titel in Osaka als grösster Erfolg

Die Karriere von Lamens ist im letzten Jahr richtig in Schwung gekommen. Erstmals schaffte sie den Vorstoss in die Top 100 der Weltrangliste. Ihren bisher grössten Erfolg feierte die 25-Jährige im Oktober 2024. Als Qualifikantin gewann sie das WTA-250-Turnier in Osaka (JPN) und damit ihren 1. WTA-Titel. Im Final besiegte sie die Australierin Kimberly Birrell 6:0, 6:4.

In diesem Jahr schaffte es Lamens beim WTA-500-Turnier in Brisbane in den Achtelfinal. Dort scheiterte sie mit 5:7, 0:6 an der US-Amerikanerin Ashlyn Krueger.

Bei einem Sieg gegen Lamens würde in der 3. Runde eine harte Aufgabe auf Bencic warten. Die allfällige Gegnerin wäre entweder die zweifache Australian-Open-Siegerin Naomi Osaka aus Japan oder die Weltranglisten-20. Karolina Muchova aus Tschechien.

