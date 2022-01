Belinda Bencic und Jil Teichmann bestreiten ihre Zweitrunden-Spiele in Melbourne in der Day Session.

Bencic und Teichmann am Mittwoch früh im Einsatz

Legende: Schlägt in der Kia Arena auf Belinda Bencic. Keystone

Mit Belinda Bencic (WTA 22) und Jil Teichmann (WTA 34) sind an den Australian Open im Einzeltableau nur noch zwei Schweizerinnen übrig geblieben. Beide sind am Mittwoch in der Day Session gefordert.

Teichmann bestreitet ihre Zweitrundenpartie gegen die Belarussin Victoria Azarenka (WTA 25) in der Nacht auf Mittwoch in der Kia Arena, dem viertgrössten Court in Melbourne. Das Duell ist auf 01:00 Uhr Schweizer Zeit angesetzt. Gegen die zweifache Australian-Open-Siegerin hat Teichmann noch nie gespielt.

Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Partie Bencic - Anisimova am Mittwoch um ca. 05:00 Uhr im kommentierten Stream auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App.



Ab 11:00 Uhr wird eine Wiederholung der Partie auf SRF zwei ausgestrahlt. Im Anschluss daran folgt eine Teilaufzeichnung der Partie Teichmann - Azarenka.



Alle weiteren Spiele live im Eurosport Player.

Bencic favorisiert

Auch Bencic darf am Mittwoch in der Kia Arena aufschlagen. Da nach dem Spiel von Teichmann noch eine Männer-Partie angesetzt ist, dürfte das Duell mit der US-Amerikanerin Amanda Anisimova (WTA 60) nicht vor 05:00 Uhr Schweizer Zeit beginnen. Das bislang einzige Aufeinandertreffen mit Anisimova hatte Bencic 2019 beim Rasenturnier auf Mallorca souverän für sich entschieden.