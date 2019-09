Legende: Wer muss wem gratulieren? Belinda Bencic weiss, wie man Naomi Osaka bezwingt. Keystone

Belinda Bencic muss weiter auf ihren ersten Nightsession-Auftritt in Flushing Meadows warten. Die 22-jährige Schweizerin wird ihren Achtelfinal am Mittag New Yorker Zeit im Arthur Ashe Stadium bestreiten – heisst: um 18:00 Uhr Schweizer Zeit.

Die Ostschweizerin wäre in der 3. Runde in den Genuss einer Nightsession gekommen. Ihre Gegnerin Anett Kontaveit hatte aber wegen einer Erkrankung Forfait erklären müssen.

Gegen die aktuelle Weltnummer 1 hat Bencic in diesem Jahr bereits zweimal gespielt – und beide Duelle gewonnen (Indian Wells und Madrid). An Major-Turnieren auf Hartbelag war Osaka zuletzt aber kaum zu bezwingen. Seit der Achtelfinal-Niederlage an den Australian Open 2018 ist die Japanerin in 17 Partien ungeschlagen.