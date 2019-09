Belinda Bencic schlägt im US-Open-Achtelfinal Naomi Osaka 7:5, 6:4.

Die Schweizerin eliminiert damit die Titelverteidigerin und Weltnummer 1.

Im Viertelfinal wird Bencic auf Donna Vekic treffen.

Belinda Bencic (WTA 12) bleibt das Schreckgespenst von Weltnummer 1 Naomi Osaka. Bereits in Madrid und in Indian Wells hatte die Schweizerin der Japanerin das Fürchten gelehrt und beide Duelle gewonnen. Nun hat sie es wieder getan, doch diesmal auf der ganz grossen Bühne.

Im Achtelfinal der US Open startete Bencic ausgezeichnet, legte bereits im ersten Game mit Break vor. Dies auch, weil Osaka beim entscheidenden Punkt ein Doppelfehler unterlief. Die Titelverteidigerin blieb jedoch unbeeindruckt und nahm der Ostschweizerin im 4. Game ebenfalls den Aufschlag ab.

Bencic im richtigen Moment nochmals stärker

Das Duell war geprägt von kurzen Ballwechseln. Bencic ihrerseits blieb bei eigenem Aufschlag souverän und schlug bei Service Osaka im richtigen Moment zu. Das Break zum 6:5 mittels Passierball war die Entscheidung in Satz 1.

Im 2. Satz wurden die Ballwechsel etwas länger, was eher Bencic entgegenzukommen schien. Im 5. Game schenkte Osaka Bencic erneut mit einem Doppelfehler das Break. Es sollte zum erneuten Satz- und Matchgewinn reichen.

Es winkt eine neue Bestmarke

Bencic steht damit zum 2. Mal überhaupt in einem Grand-Slam-Viertelfinal. Vor 5 Jahren, ebenfalls an den US Open, erreichte sie mit der Viertelfinalqualifikation ihre bisherige Major-Bestleistung.

Nun hat sie die Chance, diese zu verbessern. In der Runde der letzten 8 wartet Donna Vekic (WTA 23), die Julia Görges (WTA 30) in 3 Sätzen schlug. Zusammen mit Vekic war Bencic bei den Australian Open 2019 im Doppel angetreten.

Sendebezug: sportlive, SRF zwei, 02.09.2019, 18:10 Uhr.