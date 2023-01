Ein weiterer Sieg reicht Belinda Bencic noch nicht, um sich den Traum von einem Grand-Slam-Titel zu erfüllen. Klar scheint aber: Schlägt die Schweizerin am Montag im Achtelfinal der Australian Open Aryna Sabalenka, sollten auch die letzten Zweifel ausgeräumt sein, dass sie den ganz grossen Coup schaffen kann.

Auf einer Mission

Um gegen die Belarussin bestehen zu können, wird Bencic ihr ohnehin schon hohes Niveau in diesem Frühjahr mit grosser Wahrscheinlichkeit noch einmal steigern müssen. Sabalenkas Bilanz in diesem Jahr steht bei 7:0 Siegen, dabei hat sie 14 von 14 Sätzen gewonnen.

In Melbourne deklassierte die aktuelle Weltnummer 5 ihre Gegnerinnen auf dem Weg in den Achtelfinal regelrecht. Weder Tereza Martincova (WTA 74), noch Shelby Rogers (WTA 51) oder Elise Mertens (WTA 32) konnten gegen Sabalenka in einem Durchgang mehr als 4 Games buchen.

Der Plan: Sabalenka zum Laufen bringen

Während sich die 24-Jährige in der Vergangenheit mit unzähligen «Unforced Errors» oder Doppelfehlern des Öfteren selber schlug, scheint ihr Spiel nun eine neue Dimension erreicht zu haben. Den Aufschlag, ihre wohl grösste Waffe, vermochte Sabalenka in den letzten Monaten bedeutend zu stabilisieren. Nach 3 Partien an den Australian Open steht die Belarussin erst bei 7 Doppelfehlern – das ist für ihre Verhältnisse sehr wenig.

Wird man gegen Sabalenka in den Ballwechseln zu kurz oder gibt ihr zu viel Zeit, steht man auf verlorenem Posten. Insofern erschliesst sich der Gameplan von Bencic von alleine: «Ich muss versuchen, möglichst viele Bälle zurückzubringen, damit sie immer mehr und mehr machen muss», so die Weltnummer 10. Gleichzeitig ist sich Bencic bewusst, dass sie ihrer Gegnerin das Spieldiktat nicht überlassen darf: «Ich muss die richtige Balance finden. Wenn sich eine Chance ergibt, muss ich Druck auf sie machen.»

Bencics Weg in den Achtelfinal der Australian Open

Der Aufschlag als Schlüssel?

Weil auch Bencic bisher sehr zu überzeugen vermochte, wird das Kracher-Duell mit Sabalenka mit grosser Spannung erwartet. Für viele Experten kommt das Direktduell der beiden Siegerinnen der zwei Vorbereitungsturniere in Adelaide eine oder sogar zwei Runden zu früh.

Eine Schlüsselrolle dürfte der Aufschlag spielen. Sollte Sabalenka weiterhin so stark servieren wie bis anhin, könnte es für Bencic schwierig werden, überhaupt erst in die Ballwechsel reinzukommen. Dies wiederum erhöht den Druck auf die Schweizerin bei den eigenen Servicegames.

Obschon Bencic den Melbourne-Achtelfinal ohne Satzverlust erreicht hat, hat sie durchaus noch Luft nach oben, speziell beim Aufschlag. In der aktuellen Verfassung ist der Olympiasiegerin vieles zuzutrauen. Gelingt ihr gegen Sabalenka auch noch beim Service eine Steigerung, könnte der Traum vom 1. Grand-Slam-Titel noch ein Stück realer werden.