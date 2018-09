Achtelfinals an den US Open

Kei Nishikori steht in New York unter den besten 8.

Kei Nishikori (ATP 19) fertigt Philipp Kohlschreiber (ATP 34) in 3 Sätzen ab.

Naomi Osaka (WTA 19) bezwingt Aryna Sabalenka (WTA 20) mit 6:3, 2:6, 6:4.

Es bleibt dabei: Philipp Kohlschreiber kommt an den US Open nicht über die Runde der letzten 16 hinaus. Auch in seinem 5. Achtelfinal in «Flushing Meadows» musste sich der 34-jährige Deutsche geschlagen geben. Nach seinem glanzvollen Sieg über Alexander Zverev in der Runde zuvor blieb der Routinier im Duell mit Kei Nishikori chancenlos. Der 28-jährige Japaner setzte sich deutlich mit 6:3, 6:2, 7:5 durch.

Ebenfalls eine Runde weiter ist Nishikoris Landsfrau Naomi Osaka. Die erst 20-jährige Weltnummer 19 bewies nach dem zwischenzeitlichen Satzausgleich durch Aryna Sabalenka Moral und profitierte im entscheidenden Durchgang beim Matchball von einem Doppelfehler ihrer Gegnerin. Osaka steht damit als erste Japanerin seit 14 Jahren im Viertelfinal der US Open.