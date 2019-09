Legende: In 3 Sätzen Die Kroatin Donna Vekic besiegt Julia Görges. imago images

Vekic setzt sich durch

Julia Görges ist bei den US Open als letzte deutsche Tennisspielerin an Donna Vekic gescheitert. Die Kroatin gewann am Montag 6:7 (5:7), 7:5, 6:3 und steht in einem Grand-Slam-Turnier das erste Mal unter den besten Acht. Im Viertelfinal trifft die 23-Jährige auf Belinda Bencic. Im Head-to-Head führt die Ostschweizerin mit 2:1, jedoch kassierte sie im letzten Aufeinandertreffen im Mai an den French Open eine empfindliche Niederlage.

Mertens lässt Ahn keine Chance

Nach 1:07 Stunden war die Partie zwischen Elise Mertens (WTA 26) und Kristie Ahn (WTA 144) bereits zu Ende. Die Belgierin musste der ungesetzten US-Amerikanerin lediglich 2 Games zugestehen und setzte sich am Ende klar mit 6:1, 6:1 durch.

Andreescu komplettiert das Viertelfinal-Tableau

Mertens’ Gegnerin im Viertelfinal heisst Bianca Andreescu (WTA 15). Die erst 19-jährige Kanadierin lief gegen die amerikanische Qualifikantin Taylor Townsend (WTA 116) trotz verlorenem 2. Durchgang nie Gefahr, die Partie zu verlieren. Am Ende setzte sie sich in etwas weniger als 2 Stunden mit 6:1, 4:6, 6:2 durch und bestätigte damit all jene, die sie bereits vor dem Turnierbeginn zum erweiterten Favoritenkreis dazu gezählt hatten.

