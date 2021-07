Als «Nachzügler» schaffte es auch noch Hubert Hurkacz unter die letzten Acht bei den All England Championships. Das unstete englische Wetter sorgte am Montagabend dafür, dass die Partie zwischen der polnischen Weltnummer 18 und Daniil Medwedew (ATP 2) hatte vertagt werden müssen.

Bei der Fortsetzung machte der Aussenseiter den Coup perfekt. Er schaffte gegen den amtierenden ATP-Finals-Champion die Wende zum 2:6, 7:6 (7:2), 3:6, 6:3, 6:3. Nach einem Fehlstart mit kassiertem Break musste der Russe nur 2 Games nach dem Neuanfang den Satz-Ausgleich hinnehmen.

Legende: Hubert Hurkacz Der Pole steht im Wimbledon-Viertelfinal. Keystone

Auch im entscheidenden 5. Umgang geriet Medwedew früh in Rücklage und konnte sich nicht mehr aus der Umklammerung des Gegners lösen. Lediglich 27 Minuten benötigte der 24-jährige Hurkacz bei seinem 2. Tagespensum bis zum krönenden Abschluss. Medwedew stand zuletzt 2 Mal in Folge in einem Major-Viertelfinal.

Gewarnt gegen 2-fachen Saisonsieger

Diese Serie riss, im Gegenzug schaffte es Hurkacz erstmals so weit an einem Grand-Slam-Turnier. Nun nimmt er Mass an Roger Federer. Die beiden begegneten sich erst einmal auf der Tour: 2019 beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells auf Hartplatz. Damals reüssierte der Baselbieter im Viertelfinal klar mit 6:4 und 6:4.

Trotzdem dürfte Federer gewarnt sein, ist doch Hurkacz bereits 2-facher Saisonsieger. Er setzte sich früh im Jahr in Delray Beach durch und später überraschend beim ATP-1000-Turnier in Miami.

Das Duell Federer vs. Hurkacz können Sie am Mittwoch live bei SRF verfolgen. Das Match ist als 2. Partie auf dem Centre Court angesetzt und dürfte nicht vor 16:30 Uhr stattfinden.