Mit Roger Federer und Viktorija Golubic stehen am Montag beide Schweizer in Wimbledon im Einsatz.

Legende: Kämpft am Montag um den Viertelfinal-Einzug Roger Federer. Keystone

Roger Federer spielt auch seine 4. Partie in Wimbledon in diesem Jahr auf dem Centre Court. Sein Achtelfinal gegen den Italiener Lorenzo Sonego (ATP 27) ist am Montag als 3. Partie, kaum vor 18.30 Uhr Schweizer Zeit, angesetzt.

Viktorija Golubic (WTA 66) tritt zu ihrem Achtelfinal gegen die Amerikanerin Madison Keys (WTA 27) gegen 14 Uhr auf Court 18, dem sechstgrössten Platz der Anlage in London, an.

Der letzte «Manic Monday»

Zum letzten Mal gibt es in diesem Jahr einen so genannten «Manic Monday», an dem sämtliche Achtelfinals der Männer und der Frauen am gleichen Tag stattfinden. Ab dem kommenden Jahr wird der spielfreie mittlere Sonntag gestrichen.