Viktorija Golubic wird am späten Montagabend (Schweizer Zeit) gegen Vera Lapko ins amerikanische Grand-Slam-Turnier starten.

US Open: Golubic macht den Schweizer Auftakt

Am Montagabend live bei SRF

Viktorija Golubic (WTA 123) macht aus Schweizer Sicht bei den diesjährigen US Open den Auftakt. Die 27-jährige Zürcherin bekommt es in der 1. Runde mit der Weissrussin Vera Lapko (WTA 352) zutun. Die ungefähr um 22:30 Uhr Schweizer Zeit startende Partie können Sie live bei SRF zwei und in der Sport App mitverfolgen.

Die Weltnummer 1 Novak Djokovic wird ebenfalls am 1. Tag ins Turnier starten. Die Partie des Serben gegen Damir Dzumhur (ATP 107) ist in der Night Session angesetzt und wird in der Nacht auf Dienstag um 01:00 Uhr Schweizer Zeit starten.

Legende: Spielt in der ersten Runde gegen Vera Lapko Viktorija Golubic. imago images

Teichmann und Vögele am 2. Tag

Die weiteren Schweizerinnen Jil Teichmann (WTA 54) und Stefanie Vögele (WTA 113) werden erst am Folgetag ins Geschehen eingreifen. Teichmann spielt am Dienstag ab ca. 21 Uhr gegen die Spanierin Aliona Bolsova (WTA 103). Vögele ist erst in der Nacht auf Mittwoch, ab ca. 00:30 Uhr, gegen die Griechin Maria Sakkari (WTA 21) gefordert. Beide Partien zeigen wir Ihnen ebenfalls live bei SRF.