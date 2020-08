Der Serbe bestätigte am Donnerstag seine Teilnahme an den beiden Turnieren in Nordamerika.

Djokovic tritt an den US Open an

Novak Djokovic wird trotz Corona-Krise an den Western & Southern Open (20.-28. August) und an den US Open (31. August - 13. September) in New York teilnehmen. Dies verkündete die Nummer 1 der Welt am Donnerstag. Der Serbe reist am 15. August in den «Big Apple».

Zahlreiche Konkurrenten nicht am Start

Djokovic, der die US Open 2011, 2015 und 2018 für sich entscheiden konnte, könnte mit einem erneuten Sieg seinen 18. Grand-Slam-Titel gewinnen und damit weiter Boden auf Roger Federer (20) und Rafael Nadal (19) gutmachen.

Von den Top-Spielern hatten zuvor unter anderen Nadal und Stan Wawrinka ihre Teilnahme in New York wegen der unsicheren Lage in der Corona-Krise abgesagt. Federer fehlt nach einer Knieoperation verletzt. Beide Turniere in New York werden ohne Fans ausgetragen.

«Es war keine einfache Entscheidung, aber ich freue mich sehr, wieder Ernstkämpfe bestreiten zu können», so Djokovic auf seiner Webseite. Er habe sich gut erholt und in letzter Zeit hart trainiert. Deshalb sei er zuversichtlich, sich an die neuen Gegebenheiten anpassen und sein bestes Tennis zeigen zu können.