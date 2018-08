Vasek Pospisil kann die spanische Weltnummer 1 nicht in Bedrängnis bringen. Und bisher auch die neu eingeführte «Shot Clock» nicht.

Nach knapp 2 Stunden stand Rafael Nadals Zweitrunden-Sieg an den US Open fest. Er setzte sich mit 6:3, 6:4, 6:2 gegen Vasek Pospisil (ATP 88) durch und trifft in der nächsten Runde auf den jungen Russen Karen Chatschanow.

In der 1. Runde hatte der Mallorquiner noch von der Aufgabe seines Freundes und Landsmann David Ferrer profitiert.

Pospisil dreht auf und baut stark ab

Im 1. und im 3. Satz verlief die Partie weitestgehend so einseitig, wie es das Resultat vermuten lässt. Pospisil, der die Bälle immer wieder extrem umlief, um Vorhand spielen zu können, konnte Nadal nur im 2. Durchgang fordern.

Zuerst liess er beim Stand von 2:1 noch 3 Breakbälle ungenutzt, ehe er beim nächsten Aufschlagsspiel des Spaniers zuschlug. Nadal war erneut 0:40 in Rücklage geraten und leistete sich dann im schlechtmöglichsten Augenblick einen Doppelfehler.

Das war es dann aber auch schon mit dem Aufbäumen des Kanadiers. Nadal liess das umgehende Rebreak sowie einen weiteren Servicedurchbruch zum 5:4 folgen. In dieser Phase machte Pospisil gerade einmal einen einzigen Punkt.

(Noch) keine Probleme mit der Zeitüberschreitung

Nicht nur mit seinem Gegner hatte Nadal in der 2. Runde keine Probleme. Auch die neu eingeführte «Shot Clock», welche die Zeit zwischen den Ballwechseln misst, ist dem Spanier nicht zum Verhängnis geworden. Zwischen einem Punkt und dem nächsten Aufschlag darf die 25-Sekunden-Marke nicht überschritten werden.

Legende: Nicht einverstanden Rafael Nadal diskutierte mit der Schiedsrichterin. Keystone

Nadal, der bekannt ist für sein «Ritual» vor jedem Aufschlag, kassierte nur eine Verwarnung wegen Zeitüberschreitung. Diese jedoch seiner Ansicht nach fälschlicherweise, weil sein Gegner noch nicht bereit gewesen sei. Die Verwarnung quittierte er mit einem kopfschüttelnden Lächeln.

Sendebezug: sportlive, Livestream srf.ch/sport, 28.8.18, 3:40 Uhr