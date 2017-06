Aufgepasst: Diese 5 Stolpersteine lauern in Wimbledon

Heute, 14:31 Uhr

Auf Rasen ist in der ersten Runde immer besondere Vorsicht geboten. Das gilt auch beim am Montag beginnenden Turnier in Wimbledon.

Bild in Lightbox öffnen. Immer wieder tun sich die Favoriten in Wimbledon in den ersten Spielen schwer. Im Vergleich zu anderen Unterlagen ist die Ausrutschgefahr auf Rasen im wahrsten Sinn des Wortes grösser. Roger Federer und Co. wären deshalb bestimmt nicht traurig, wenn die Auslosung ihnen nicht folgende Gegner bescheren würde: Kevin Anderson (ATP 45) Der Südafrikaner ist für seinen starken Aufschlag und brachiale Grundlinienschläge bekannt – Waffen, die auf Rasen besonders gefährlich sind. Dies hat in Wimbledon auch Novak Djokovic schon zu spüren bekommen: Vor zwei Jahren führte Anderson mit 2:0 Sätzen gegen die damalige Weltnummer 1, ehe er doch noch in 5 Sätzen verlor. Anderson schnuppert gegen Djokovic an der Sensation 1:44 min, vom 7.7.2015 Bernard Tomic (ATP 60) Das einst als australisches Wunderkind verschriene Ausnahmetalent ist zuletzt etwas von der Bildfläche verschwunden. Auf Rasen ist Tomic aber stets top motiviert. 2011 erreichte er als Qualifikant die Viertelfinals und forderte dort Djokovic alles ab. Ist er in Spiellaune, kann er jedem Gegner wehtun. Nicolas Mahut (ATP 76) Unvergessen der Rekordmatch 2010, als sich der Franzose John Isner im 5. Satz mit 68:70 (!) geschlagen geben musste. Mahut ist ein ausgewiesener Rasenspezialist, das Turnier in 's-Hertogenbosch gewann er von den letzten 5 Austragungen 3 Mal. Der 35-Jährige zieht seine Serve-and-Volleytaktik konsequent durch. Isner gewinnt Rekordmatch nach über 11 Stunden 1:36 min, vom 24.6.2010 Dustin Brown (ATP 94) In Wimbledon erlebte der Deutsch-Jamaikaner vor 2 Jahren seine Sternstunde. In der 2. Runde schaltete er dank einem furiosen Offensivfeuerwerk Rafael Nadal aus. Wie schon Landsmann Boris Becker schreckt auch Brown nicht davor zurück, nach den Bällen zu hechten. Spektakel ist beim 32-Jährigen zur Freude der Fans immer garantiert. Genialer Punkt: Mit solchen Bällen stoppte Brown Nadal 0:31 min, vom 2.7.2015 Florian Mayer (ATP 112) Wimbledon ist DAS Lieblingsturnier des Deutschen: 2004 und 2012 stand der 33-Jährige in London im Viertelfinal. Nach einer längeren Verletzungspause zeigte Mayer vergangene Woche in Halle mit der Viertelfinalqualifikation wieder Aufwärtstendenz, ehe er gegen Roger Federer chancenlos blieb. Mit seiner unkonventionellen Spielweise ist der Bayreuther auf Rasen ein unbequemer Gegner. Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 25.6.17, 19 Uhr / SRF zwei, sportaktuell, 28.06.2017, 22:15 Uhr

mas