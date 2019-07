Der Italiener Fabio Fognini sorgt an der Church Road für Aufsehen. In negativer Hinsicht. Und scheidet aus.

Aufregung in Wimbledon

Drittrunden-Partie im Männer-Tableau. Fabio Fognini (It) trifft auf Tennys Sandgren (USA). Der an Position 12 gesetzte Italiener verliert in 3 Sätzen. Zu reden gibt aber vor allem sein verbaler Aussetzer im 3. Durchgang. Eine Bombe solle hier explodieren, sagt Fognini. Zu hören im Video:

Im Anschluss an die Partie erklärt der 32-Jährige, seine Aussage sei in der Hitze des Gefechtes passiert. Er sei mit seinem Spiel und den Bedingungen auf Platz 14 unzufrieden gewesen. «Wenn ich jemanden angegriffen habe, entschuldige ich mich», so Fognini.

Keine Premiere

Der Italiener fällt nicht zum ersten Mal mit verbalen Aussetzern auf. An den US Open 2017 wurde er beispielsweise ausgeschlossen, nachdem er sich in der 1. Runde gegenüber der Schiedsrichterin mehrfach im Ton vergriffen und sexistische Äusserungen gemacht hatte.