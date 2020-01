Auftakt in Melbourne geglückt

Stan Wawrinka (ATP 15) schlägt an den Australian Open in Melbourne in der 1. Runde Damir Dzumhur (ATP 92) 7:5, 6:7 (4:7), 6:4, 6:4.

Der Schweizer überzeugt vor allem mit einem starken Aufschlag.

Wawrinkas nächster Gegner ist Andreas Seppi (ATP 71).

Nach 2:56 Stunden hatte Stan Wawrinka seine Starthürde genommen. Der Waadtländer verwertete gegen Damir Dzumhur seinen 1. Matchball zum Sieg und glich im Head-to-Head mit dem Bosnier zum 2:2 aus. Die Grundlage seines Erfolges war ein ausgezeichneter Aufschlag. Er liess sich insgesamt 21 Asse notieren und musste seinen Service kein einziges Mal abgeben.

Gleichzeitig zeigte sich Wawrinka in seinem 200. Grand-Slam-Spiel bei Aufschlag Dzumhur in den entscheidenden Momenten effizient. Im 1. Durchgang nutzte er beim Stand von 6:5 gleich seine 1. Breakmöglichkeit zum Satzgewinn. In den Umgängen 3 und 4 konnte er Dzumhur jeweils beim Stand von 4:4 den Service abnehmen.

Schwierige Phase nach Satzverlust

Wawrinka hatte allerdings auch schwierige Momente zu überstehen. Im 2. Satz liess er für einmal die Effizienz vermissen und vergab bei 6:5 einen Satzball. Im Tiebreak passte beim Schweizer dann gar nichts zusammen. Er geriet sofort in Rückstand und verhalf Dzumhur mit unnötigen Fehlern zum Ausgleich.

Dieser Rückschlag machte sich zu Beginn von Durchgang 3 zunächst bemerkbar. Wawrinka bekundete Mühe, Dzumhur schien die Oberhand zu gewinnen. Aber auch in dieser Phase konnte sich der Lausanner auf seinen Aufschlag verlassen.

Es ist klar, dass es in der 1. Runde noch den einen oder anderen Fehler gibt.

«Mein Service war herausragend», freute sich Wawrinka nach der Partie. Der 34-Jährige zeigte sich auch sonst zufrieden mit seinem 1. Auftritt in Melbourne. «Es war ein schwieriges Spiel. Und es ist klar, dass es in der 1. Runde noch den einen oder anderen Fehler gibt, aber es war ein schöner Sieg.»

Seppi wartet auf Wawrinka

In der 2. Runde wartet Andreas Seppi (ATP 71) auf Wawrinka. Der Italiener, der 2015 in der 3. Runde der Australian Open Roger Federer ausgeschaltet hatte, bezwang den Serben Miomir Kecmanovic (ATP 62) in 3 Sätzen.

