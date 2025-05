Bei den French Open in Paris stehen am 1. Tag die beiden Schweizerinnen im Einsatz.

Das Schweizer Teilnehmerfeld bei den am Sonntag beginnenden French Open in Paris ist überschaubar. Mit Viktorija Golubic, Jil Teichmann und Stan Wawrinka ist nur ein Trio am Start. Die beiden Frauen bestreiten ihr Auftaktmatch am Sonntag, Wawrinka startet später zu seinen 20. French Open.

Bereits um 11:00 Uhr schlägt Golubic (WTA 82) gegen Petra Kvitova auf. Es wird erst das 2. Aufeinandertreffen zwischen diesen beiden Spielerinnen sein. Das bisher einzige Direktduell vor 7 Jahren entschied die zweifache Wimbledonsiegerin (2011, 2014) im Fed Cup in 3 Sätzen für sich. Kvitova ist nach einer Baby-Pause erst seit Februar zurück auf der Tour und im Ranking aktuell nur auf Platz 608 klassiert. Von 5 Matches seit ihrem Comeback hat die 35-Jährige deren 4 verloren.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Die Auftaktpartie von Viktorija Golubic zeigen wir Ihnen am Sonntag um 11:00 Uhr live auf SRF info. Das Spiel von Jil Teichmann gibt es ab ca. 13:30 Uhr ebenfalls auf SRF info zu sehen. Beide Begegnungen können auch in der SRF Sport App mitverfolgt werden.

«Ich habe ihre Matches ein wenig verfolgt und die Spiele waren sehr eng und hätten auch anders ausgehen können», sagt Golubic über ihre Auftaktgegnerin. «Sie ist eine sehr gefährliche Spielerin und hat eine gefährliche Spielweise. Sie hat ‹Big Shots› in ihrem Repertoire und einen guten Aufschlag.» Kvitova könne an einem guten Tag noch immer Topspielerinnen schlagen, glaubt die Zürcherin und sagt: «Deshalb darf ich sie nicht unterschätzen.»

Teichmann etwa ab 13:30 Uhr im Einsatz

Teichmann (WTA 98) trifft in ihrem Erstrunden-Match auf Lucrezia Stefanini (WTA 153). Die Partie gegen die italienische Qualifikantin ist die 2. Begegnung auf Court 8 und dürfte etwa um 13:30 Uhr beginnen. Das Duell Teichmann – Stefanini gab es bereits einmal: Vor 10 Jahren in der Rom-Quali siegte die Schweizerin klar.

