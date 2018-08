Jil Teichmann bezwingt in ihrer ersten Partie im Hauptfeld eines Grand-Slam-Turniers Dalila Jakupovic in 2 Sätzen.

Auftaktsieg an den US Open

Jil Teichmann steht an den US Open in der 2. Runde.

Gerade einmal 53 Minuten benötigte Jil Teichmann (WTA 168), um bei ihrer Grand-Slam-Premiere an den US Open in die 2. Runde einzuziehen. Nach dem insgesamt 7. Doppelfehler ihrer Gegnerin Dalila Jakupovic (WTA 91) stand der souveräne Zweisatz-Sieg (6:3, 6:0) für Teichmann fest.

Nervosität war bei der 21-jährigen Schweizerin in ihrem Startspiel keine auszumachen. Teichmann servierte äusserst souverän und realisierte im Startdurchgang bereits früh das Break zum 3:2. Nach dem Servicedurchbruch gab die Linkshänderin nur noch ein Game ab, gewann dabei deren 10 in Serie. In der Endabrechnung hatte Teichmann fast doppelt so viele Punkte wie Jakupovic zu Buche stehen (60:34).

In der 2. Runde trifft Teichmann auf die Estin Kaia Kanepi. Die Weltnummer 44 schaltete in der Startrunde völlig überraschend die Weltranglistenerste Simona Halep in 2 Sätzen aus.