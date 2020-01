Dank Blitzstarts: Federer im Eilzugstempo in Runde 2

Auftaktsieg in Melbourne

Roger Federer gewinnt sein Auftakt-Spiel an den Australian Open in Melbourne gegen Steve Johnson mit 6:3, 6:2, 6:2.

Der Schweizer entscheidet die Sätze jeweils in den ersten Games.

In der 2. Runde wartet entweder Filip Krajinovic (ATP 40) oder Quentin Halys (ATP 215).

Fehlende Spielpraxis? Von seiner grössten Sorge vor dem Turnier liess sich Roger Federer zum Auftakt überhaupt nichts anmerken. Gegen den formstarken US-Amerikaner Steve Johnson (ATP 75) konnte die Weltnummer 3 über die gesamte Spieldauer von 1:12 Stunden dominieren.

Den Grundstein legte Federer mit einem Blitzstart: Nach gut 5 Minuten lag er im 1. Satz 3:0 vorne. Anschliessend spielte der Baselbieter seine überragenden Front-Runner-Qualitäten aus und liess sich den Vorsprung nicht mehr nehmen.

Die Sätze gleichen sich

Den 2. Satz eröffnete er gar mit einem Break zu Null. Spätestens nach seinem traumhaften Return-Winner auf einen 1. Aufschlag von Johnson zum Doppelbreak zweifelte kaum mehr jemand in der «Rod Laver Arena» am Ausgang dieser Partie.

Nachdem der sechsfache Melbourne-Champion seinem 30-jährigen Gegenüber auch im 3. Satz im 1. Game den Aufschlag abgenommen hatte, erspielte er sich wenig später seinen 1. Matchball und verwertete diesen mit einem Aufschlag-Winner. Allgemein war es einmal mehr eine überragende Serviceleistung des Schweizers (82% gewonnene Punkte nach 1. Aufschlag).

Im 1. Satz hatte es zu regnen begonnen, was die Spieler zu einer kurzen Pause zwang. Nachdem das Dach geschlossen worden war, konnte es aber schnell weitergehen.

In der nächsten Runde trifft Federer entweder auf Filip Krajinovic aus Serbien oder den französischen Qualifikanten Quentin Halys. Wegen Regens in Melbourne konnte diese Partie ebenso wie zahlreiche andere Spiele nicht am Montag zu Ende geführt werden.

Australian Open Tableau der Männer

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 20.01.20, 01:00 Uhr