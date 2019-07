Williams und Halep stürmen in den Wimbledon-Final

Serena Williams (WTA 10) schlägt Barbora Strycova (WTA 54) mit 6:1, 6:2 und zieht in ihren 11. Wimbledon-Final ein.

Im zweiten Halbfinal lässt Simona Halep (WTA 7) Jelina Switolina (WTA 8) beim 6:1, 6:3 keine Chance.

Der Final zwischen Williams und Halep findet am Samstag um 15 Uhr (live auf SRF) statt.

Serena Williams steht zum vierten Mal in den letzten fünf Jahren im Wimbledon-Final. Einzig 2017, als sie wegen einer Baby-Pause gar nicht angetreten war, spielte die 37-Jährige im All England Club nicht um den Titel.

Strycova überfordert – und körperlich angeschlagen?

Barbora Strycova war im Halbfinal kein richtiger Gradmesser für Williams. Die 23-fache Major-Siegerin legte einen fulminanten Start hin und nutzte die anfängliche Nervosität der Tschechin in ihrem ersten Grand-Slam-Halbfinal rigoros aus. Nach 27 Minuten und zwei Breaks holte sich Williams den Startsatz deutlich mit 6:1.

Zwar hielt Strycova zu Beginn des 2. Durchgangs etwas besser dagegen. Beim Stand von 2:2 wurde der Druck von Williams aber doch zu gross. Die logische Folge: Ein weiterer Serviceverlust aus Sicht der 33-jährigen Tschechin. Im Anschluss war Williams auf dem Weg in ihren insgesamt 11. Wimbledon-Final nicht mehr aufzuhalten.

Strycova kämpfte zudem mit körperlichen Problemen, hinkte sie doch zwischen den Ballwechseln immer wieder auffallend stark.

Duell gegen Halep

Bereits vor Williams hatte Simona Halep ihr Final-Ticket gelöst. Die 27-jährige Rumänin und ehemalige Weltnummer 1 wurde ihrer Favoritenrolle gegen Jelina Switolina gerecht und siegte nach 72 Minuten mit 6:1, 6:3.

Für Halep ist es der erste Final-Einzug in Wimbledon überhaupt. Im All England Club hatte sich die French-Open-Siegerin von 2018 in der Vergangenheit mehrfach schwer getan.

