Aryna Sabalenka fügte Madison Keys an den US Open 2023 eine der bittersten Niederlagen zu. Nun will die US-Amerikanerin im Final der Australian Open Revanche nehmen.

Legende: Bestreiten in Melbourne nicht ihr 1. Duell auf der grossen Bühne Aryna Sabalenka und Madison Keys, hier beim US-Open-Halbfinal 2023. Reuters/Robert Deutsch

Die Ausgangslage vor dem Final der Frauen an den diesjährigen Australian Open ist klar: Aryna Sabalenka ist die haushohe Favoritin, Madison Keys die grosse Aussenseiterin. Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache.

Sabalenka Keys WTA-Ranking 1 14 Grand-Slam-Titel 3 Head-to-Head 4 1 Verlorene Sätze AO 25 1 4 Spielzeit AO 25 9:12 Stunden 11:18 Stunden

Alles andere als der Titel-Hattrick von Sabalenka in Melbourne wäre eine riesige Überraschung. Die 26-Jährige hat 33 ihrer letzten 34 Grand-Slam-Partien auf Hartplatz gewonnen. Einzig Coco Gauff hat es im Final der US Open 2023 geschafft, die Belarussin zu bodigen.

Tränen in New York

An ebendiesen US Open kreuzten sich auch die Wege von Sabalenka und Keys. Die US-Amerikanerin sicherte sich im Halbfinal den 1. Satz gleich mit 6:0, zog in den Durchgängen 2 und 3 jedoch jeweils im Tiebreak den Kürzeren.

An der anschliessenden Pressekonferenz weinte Keys bittere Tränen. Schon 2017 – damals sogar im Final gegen Landsfrau Sloane Stephens – war sie an ihrem Heim-Major kurz vor der Ziellinie gescheitert.

Nun bekommt die inzwischen 29-Jährige doch noch einmal die Chance auf ihren 1. Grand-Slam-Titel. Dass sich diese Möglichkeit erneut auf Hartplatz bietet, überrascht nicht, zumal Keys auf Major-Stufe an den US Open und den Australian Open mit jeweils zwei Halbfinal- und einem Final-Vorstoss klar am besten performte.

Einziger Sieg von Keys 4 Jahre her

Unglücklicherweise für Keys fühlt sich auch ihre Finalgegnerin auf Hartplatz am wohlsten. Alle 3 Direktduelle auf der von beiden bevorzugten Unterlage entschied Sabalenka für sich, das bisher letzte Anfang Oktober 2024 im Achtelfinal des WTA-1000-Turniers in Peking.

Der einzige Sieg von Keys gegen Sabalenka liegt schon 4 Jahre zurück und kam bei einem kleineren Turnier auf Rasen zustande.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den Final der Australian Open zwischen Aryna Sabalenka und Madison Keys am Samstag ab 09:30 Uhr live auf SRF info und in der SRF Sport App.

Sabalenka auf den Spuren von Hingis

Für die Belarussin ist der diesjährige Final in Melbourne auch ein Date mit der Tennis-Geschichte. Sabalenka könnte zur 5. Frau in der Open Era avancieren, welche die Australian Open 3 Mal in Serie gewinnt.

Zuvor gelang dies bereits Margaret Court (AUS/1969-71), Evonne Goolagong (AUS/1974-76), Steffi Graf (GER/1988-90), Monica Seles (Jugoslawien/1991-93) und Martina Hingis (SUI/1997-99).

Australian Open 2025