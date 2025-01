Per E-Mail teilen

Legende: Kennt ihre Startgegnerin Belinda Bencic. Keystone/AP/Mark Baker

Belinda Bencic trifft an den Australian Open in der Startrunde auf Jelena Ostapenko.

Dies ergab die Auslosung in Melbourne in der Nacht auf Donnerstag.

Viktorija Golubic übersteht die Qualifikation und trifft in der 1. Runde auf Elise Mertens .

Auch Stan Wawrinka (vs. Lorenzo Sonego) und Dominic Stricker (vs. James Duckworth) kennen ihre Gegner.

Ist das nun Losglück oder Lospech? Die Lettin Jelena Ostapenko ist als Weltranglisten-17. auf Augenhöhe mit dem geschützten Ranking von Belinda Bencic (Weltranglistenplatz 15) nach der Baby-Pause.

Ostapenko gewann vor sieben Jahren als erste ungesetzte Spielerin überhaupt die French Open. Bencic (WTA 421) und Ostapenko spielten bislang zweimal gegeneinander. Das letzte Duell vor fünf Jahren, ebenfalls an den Australian Open, gewann Bencic. Vor sieben Jahren in Indian Wells siegte hingegen Ostapenko.

In der gleichen Sektion wie Bencic und Ostapenko befinden sich die Japanerin Naomi Osaka und die als Nummer 20 gesetzte Tschechin Karolina Muchova.

Wawrinka mit positiver Bilanz

Bei den Männern bekommt es der bald 40-jährige Stan Wawrinka (ATP 158) mit dem Italiener Lorenzo Sonego (ATP 54) zu tun. Das bislang einzige Duell gegen den 29-jährigen Sonego gewann Wawrinka vor zwei Jahren in Umag auf Sand in zwei Sätzen. Der Sieger dieser Partie könnte in der 2. Runde auf den als Nummer 9 gesetzten Russen Andrej Rublew treffen.

Eine lösbare Startaufgabe wartet auf Dominic Stricker (ATP 298), der ebenfalls dank einem geschützten Ranking im Hauptfeld steht. Der 22-jährige Berner trifft auf den zehn Jahre älteren Australier James Duckworth, die Nummer 94 der Welt.

