Am Freitag wurde das Tableau für Wimbledon ausgelost. Roger Federer hat Rafael Nadal in seiner Tableau-Hälfte.

Der als Nummer 2 gesetzte Roger Federer trifft in der 1. Runde von Wimbledon am Dienstag auf Lloyd Harris (ATP 87). Für den Vorjahres-Viertelfinalisten ist es das erste Duell mit dem 22-Jährigen aus Südafrika.

Wie bei den French Open in Paris könnte es auch in London zum Halbfinal zwischen Roger Federer und Rafael Nadal kommen. Der Spanier figuriert in der unteren Tableauhälfte und trifft auf den Japaner Yuichi Sugita (ATP 258). In der 2. Runde könnte es zum Duell mit dem Australier Nick Kyrgios kommen.

Wawrinka gegen Belgier

Stan Wawrinka, die Nummer 22 der Setzliste, misst sich mit dem Belgier Ruben Bemelmans (ATP 171). Gegen den 31-Jährigen spielte Wawrinka bereits 2015 an den US Open, als er in 3 Sätzen gewann.

Der Romand wurde der oberen Tableau-Hälfte mit der Weltnummer 1 Novak Djokovic zugeteilt. Der Titelverteidiger trifft seinerseits in der 1. Runde auf den Deutschen Philipp Kohlschreiber.