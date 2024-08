Legende: Greift in New York wieder an Stan Wawrinka. KEYSTONE/Peter Schneider

Stan Wawrinka (ATP 178), der dank einer Wildcard an den US Open teilnehmen darf, trifft in der 1. Runde auf einen Qualifikanten. Das ergab die Auslosung am Donnerstag. In der 2. Runde würde der Schweizer auf Christopher O'Connell (ATP 86) oder Nicolas Jarry (ATP 26) treffen.

Dominic Stricker (ATP 181) kennt seinen Gegner bereits. Er wird sich mit dem Debütanten Francisco Comesana (ATP 108) aus Argentinien messen.

Titelverteidiger Novak Djokovic wird zum Start auf einen Qualifikanten treffen. Erst im Final könnte es zum Duell mit Weltnummer 1 Jannik Sinner kommen. Für den Italiener ist dafür bereits ein Halbfinal-Duell mit Carlos Alcaraz prognostiziert.

Golubic mit schwierigem Los

Viktorija Golubic (WTA 74) trifft zum Auftakt auf die an Nummer 26 gesetzte Paula Badosa. Das bislang einzige Duell der beiden Spielerinnen ging klar an die Spanierin.

Für die Weltnummer 1 Iga Swiatek geht das Turnier gegen eine Qualifikantin los. Titelverteidigerin Coco Gauff wirf von Varvara Gracheva gefordert.