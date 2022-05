Belinda Bencics Gegnerin in der 1. Runde der French Open ist nach der Auslosung am Donnerstagabend noch nicht bekannt.

Legende: Gewann im April in Charleston ihr erstes Turnier auf Sand Belinda Bencic. Keystone

Die an Nummer 14 gesetzte Schweizerin misst sich zum Auftakt mit einer Qualifikantin. Mögliche Hürde in der 2. Runde wäre die Kanadierin Bianca Andreescu, 2019 Siegerin am US Open.

Jil Teichmann (WTA 24) figuriert wie Bencic in der unteren Tableauhälfte mit der tschechischen Titelverteidigerin Barbora Krejcikova, der Setznummer 2. Die erste Gegnerin der Seeländerin ist die Amerikanerin Bernarda Pera (WTA 122).

01:18 Video Archiv: Teichmann muss im Rom-Viertelfinal aufgeben Aus Sport-Clip vom 13.05.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 18 Sekunden.

Auch Viktorija Golubic (WTA 60) bekommt es mit einer Amerikanerin zu tun. Die dritte direkt für das Haupttableau qualifizierte Schweizerin trifft auf die mit einer Wildcard ausgestattete 20-jährige Katie Volynets (WTA 136).