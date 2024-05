Stan Wawrinka trifft in der 1. Runde der French Open auf Andy Murray. Rafael Nadal wird von Alexander Zverev gefordert.

Kracher in Runde 1: Wawrinka trifft auf Murray – Nadal auf Zverev

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Auslosung der French Open hat Stan Wawrinka ein attraktives Los beschert. Es kommt zum Duell zweier Altmeister: Der 39-jährige Schweizer trifft in der 1. Runde auf den 37-jährigen Andy Murray. Wawrinka hatte das Turnier in der französischen Hauptstadt 2015 gewinnen können, Murray stand 2016 im Final. Mittlerweile sind beide in der Weltrangliste abgerutscht. Der Romand belegt noch Rang 97, der Brite Platz 75.

Für den ebenfalls ungesetzten Rafael Nadal hat es ein Hammer-Los abgesetzt. Der spanische Rekordchampion wird sich mit Alexander Zverev (ATP 4) messen müssen. Der Deutsche unterstrich zuletzt seine starke Form mit dem Turniersieg in Rom und meldete seine Ambitionen auf den Grand-Slam-Sieg an.

Novak Djokovic wird seine Mission Titelverteidigung gegen den französischen Wildcard-Inhaber Pierre-Hugues Herbert beginnen. Auf der anderen Seite des Tableaus trifft Jannik Sinner auf Christopher Eubanks, Carlos Alcaraz auf einen Qualifikanten.

Golubic mit schwierigem Los

Die einzige Schweizerin im Hauptfeld bei den Frauen, Viktorija Golubic (WTA 74), wird zum Auftakt auf die an Nummer 24 gesetzte Tschechin Barbora Krejcikova (WTA 25) treffen. Ein hartes Los – Krejcikova hatte die French Open 2021 gewinnen können.

Sollte Golubic die Startrunde überstehen, würde in der 2. Runde entweder Anastasia Potapowa (RUS/WTA 41) oder Kamilla Rachimowa (RUS/WTA 85) warten.

Teichmann und Ritschard in der letzten Quali-Runde out Box aufklappen Box zuklappen Jil Teichmann und Alexander Ritschard sind in der letzten Runde der Qualifikation für die French Open gescheitert. Die auf Platz 199 der Weltrangliste zurückgefallene Seeländerin zeigte zuletzt deutliche Aufwärtstendenz, konnte diese gegen die Spanierin Irene Burillo Escorihuela (WTA 280) nicht bestätigen. Sie verlor 1:6, 6:7 (1:7). Der Zürcher Alexander Ritschard (ATP 184) vergab seine Chance auf die erstmalige Qualifikation in Paris gegen den um 18 Plätze besser klassierten Kanadier Gabriel Diallo. Ritschard führte im dritten Satz 2:0, ehe er zweimal in Folge seinen Aufschlag abgab und 6:2, 2:6, 3:6 verlor.

Swiatek gegen Qualifikantin

Die Titelverteidigerin und Weltnummer 1, Iga Swiatek, kennt ihre erste Gegnerin noch nicht. Die Polin wird auf eine Qualifikantin treffen. In der 2. Runde wäre bereits ein Duell mit der vierfachen Grand-Slam-Siegerin Naomi Osaka (WTA 134) möglich.

Mögliche Halbfinals im Frauen-Tableau sind Swiatek – Coco Gauff, und Aryna Sabalenka – Elena Rybakina. Nicht mit dabei sein wird Jessica Pegula (WTA 5). Die US-Amerikanerin musste vor der Auslosung Forfait geben.