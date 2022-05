Wawrinka winkt Duell gegen Nadal in der 2. Runde

Legende: Standen sich 2017 im Final von Paris gegenüber Wawrinka und Nadal. Keystone

Auf Stan Wawrinka (ATP 257) wartet in der Startrunde Corentin Moutet (ATP 139). Der Franzose tritt mit einer Wildcard an. Für den 37-jährigen Wawrinka, Champion des Jahres 2015, ist es der erste Auftritt am Bois de Boulogne seit zwei Jahren. Gegen den 23-jährigen Linkshänder Moutet hat der Lausanner erst einmal gespielt (und verloren). Bei einem Sieg würde Wawrinka das Duell mit Rekordsieger Rafael Nadal (ATP 5) winken.

Nadal, der es zum Auftakt mit Jordan Thompson (AUS) zu tun bekommt, und Wawrinka standen sich in Paris 2017 im Endspiel gegenüber, welches der Mallorquiner gewann.

04:55 Video Archiv: Wawrinka bleibt 2017 im Final gegen Nadal chancenlos Aus Sportpanorama vom 11.06.2017. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 55 Sekunden.

Henri Laaksonen (ATP 95), der zweite direkt fürs Hauptfeld qualifizierte Schweizer, trifft auf den Spanier Pedro Martinez (ATP 43).

Schwieriger Weg für Djokovic

Für den topgesetzten Titelverteidiger Novak Djokovic gestaltet sich der Weg in den Final auf dem Papier maximal schwierig. Der Serbe dürfte bereits im Viertelfinal auf den 13-fachen Roland-Garros-Champion Nadal treffen. Möglicher Gegner für den Sieger im Halbfinal könnte der Shootingstar Carlos Alcaraz sein.