Stan Wawrinka (ATP 17) duelliert sich in der 1. Runde der French Open mit Andy Murray (ATP 111).

2017 standen sich die beiden in Paris in einem epischen Halbfinal gegenüber.

Seither hatte sowohl Wawrinka als auch Murray mit schweren Verletzungen zu kämpfen.

Novak Djokovic (ATP 1) startet gegen Mikael Ymer (ATP 80), Rafael Nadal (ATP 2) gegen Egor Gerasimow (ATP 83).

9. Juni 2017, Court Philippe Chatrier: Stan Wawrinka und Andy Murray verlangen sich in einem denkwürdigen Halbfinal von Roland Garros während 4:34 Stunden alles ab. Mit seinem insgesamt 87. Winner (!) entscheidet Wawrinka das Duell schliesslich für sich.

So schön besagte Partie anzusehen war, so sehr stand sie bei beiden am Anfang eines unschönen Karriere-Einschnitts. Murray litt fortan an immer stärker werdenden Hüftproblemen. Wawrinka seinerseits machte in Zukunft je länger je mehr das linke Knie zu schaffen. Beide mussten sich operieren lassen, Murray kam später nicht um ein künstliches Hüftgelenk herum. Nun treffen die beiden wieder in Paris aufeinander – unter komplett anderen Vorzeichen.

Wawrinka in Nadals Hälfte

Der Sieger des Duells zwischen Wawrinka und Murray bekommt es in der 2. Runde entweder mit Dominik Koepfer (ATP 66) oder Antoine Hoang (ATP 126) zu tun. Im Achtelfinal würde der Setzliste nach US-Open-Champion Dominic Thiem warten.

In Wawrinkas Hälfte befindet sich auch Rafael Nadal (ATP 2). Der 12-fache French-Open-Champion startet gegen Egor Gerasimow (ATP 83).

Die Auftaktpartien der Top-10-Spieler