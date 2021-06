Legende: Roger Federer. imago images

Roger Federer (ATP 8) hat in Wimbledon eine machbare Startaufgabe zugelost bekommen. Der 39-jährige Baselbieter trifft in der 1. Runde auf Adrian Mannarino (ATP 42). Gegen den 32-jährigen Franzosen hat der 8-fache Wimbledon-Champion in 6 Duellen noch nie verloren und zudem erst einen Satz abgegeben.

Wimbledon ändert Setzliste Box aufklappen Box zuklappen Die Zeiten der Setz-Privilegien der starken Rasenspieler sind in Wimbledon vorbei. Erstmals seit 1975 orientieren sich die Organisatoren beim Draw wieder ausschliesslich an der Weltrangliste. In den letzten 45 Jahren hatten Spieler mit guten Resultaten auf Rasen in der Setzliste profitiert und waren höher positioniert worden als es ihr Ranking bedingt hätte. Einer der Verlierer der Änderung ist Roger Federer (ATP 8). Der Baselbieter ist nach den Forfaits von Rafael Nadal und Dominic Thiem an Position 6 gesetzt. Nach der alten Regelung wäre er ziemlich sicher in den Top 4 gesetzt gewesen.

Auch im Südwesten Londons sind sich Federer und Mannarino bereits zweimal begegnet. Sowohl 2011 in der 2. Runde wie auch 2018 im Achtelfinal setzte sich der Schweizer jeweils glatt in 3 Sätzen durch. Federer dürfte sein erstes Spiel am Dienstag bestreiten.

Djokovic in der anderen Hälfte

Nicht in die gleiche Tableauhälfte wie Federer wurden Novak Djokovic (ATP 1) sowie Stefanos Tsitsipas (ATP 4) gelost. Auf den serbischen Titelverteidiger und Topfavoriten könnte er demnach erst im Final treffen. Djokovic bestreitet sein Startspiel auf dem heiligen Rasen gegen Jack Draper. Der 19-jährige Brite kommt dank einer Wildcard zu seinem Grand-Slam-Debüt.

In Wimbledon nicht dabei sind mit Rafael Nadal (ATP 3) und Dominic Thiem (ATP 5) gleich zwei Spieler aus den Top 5.