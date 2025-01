Per E-Mail teilen

Legende: Steht in der 2. Runde Coco Gauff. Keystone/EPA/JOEL CARRETT

Coco Gauff und Iga Swiatek stehen an den Australian Open dank Zweisatzsiegen in der 2. Runde.

Coco Gauff (WTA 3), eine der Titelfavoritinnen in Melbourne, konnte ihren Auftakt ins Turnier erfolgreich gestalten. Gegen Sofia Kenin (WTA 74) setzte sie sich im Duell der beiden US-Amerikanerinnen mit 6:3, 6:3 durch. Die Partie war allerdings enger, als es das Ergebnis vermuten liesse. Kenin, die Siegerin der Australian Open 2020, scheitert damit zum vierten Mal in Folge bereits in Runde 1.

Ebenfalls in der 2. Runde steht die Weltnummer 2 Iga Swiatek. Die Polin feierte gegen die Tschechin Katerina Siniakova (WTA 50) einen 6:4, 6:3-Sieg. Ebenfalls makellos blieb die US-Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 6) beim 6:3, 6:0-Erfolg gegen die Australierin Maya Joint (WTA 105).

