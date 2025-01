Legende: Spielt in Melbourne bisher in einer eigenen Liga Iga Swiatek. Reuters/Mike Frey

Iga Swiatek (WTA 2) überlässt Emma Navarro (USA/WTA 8) im Viertelfinal der Australian Open nur 3 Games.

In den 5 Partien auf dem Weg in den Halbfinal gibt die Polin damit nur total 14 Games ab.

In der Runde der letzten 4 bekommt es Swiatek am Freitag mit Madison Keys (USA/WTA 14) zu tun.

Wer soll Iga Swiatek in dieser Form auf dem Weg zu ihrer Titel-Premiere an den Australian Open stoppen? Diese Frage stellen sich dieser Tage in Melbourne so manche Tennis-Journalisten und -Experten. Die Weltnummer 2 tritt am «Happy Slam» bestechend auf und fegt regelrecht über ihre Gegnerinnen hinweg – so auch über Emma Navarro im Viertelfinal.

10:0 Sätze, 60:14 Games

Swiatek dominierte das Duell mit der US-Amerikanerin, welche sich mit 4 Dreisatz-Erfolgen in die Runde der letzten 8 gespielt hatte, vom ersten Ballwechsel an. Mit dem frühestmöglichen Break im Rücken agierte die Polin noch abgeklärter und sicherte sich den Startsatz mit 6:1. Zu Beginn des 2. Umgangs hatte Navarro ihre beste Phase und brachte zweimal ihren Service durch.

Beim Stand von 2:2 erspielte sich die Weltnummer 8 sogar einen Breakball, welchen sie jedoch nicht verwerten konnte. Es sollte die erste und letzte Chance von Navarro bleiben. Swiatek schaffte kurz darauf ihrerseits den Servicedurchbruch zum 4:2 und beendete die Partie nach 1:29 Stunden mit einem weiteren Break zum 6:1, 6:2.

Damit steht Swiatek an den Australian Open zum 2. Mal nach 2022 im Halbfinal. Nur gerade 14 Games musste die fünffache Major-Siegerin auf dem Weg in die Runde der letzten 4 abgeben, in den letzten 4 Spielen waren es insgesamt 7 Games. Länger als 89 Minuten stand die 23-Jährige noch nicht auf dem Platz. Zahlen, die verblüffen.

Keys beendet Lauf von Switolina

Die nächste Spielerin, welche sich Swiatek in den Weg stellt, heisst Madison Keys. Die Landsfrau von Navarro verdiente sich ihr Halbfinal-Ticket mit einer kämpferischen Leistung gegen Jelina Switolina (WTA 27). Nachdem der 1. Umgang an die Ukrainerin gegangen war, drehte Keys auf und führte die Wende herbei. In allen 3 Sätzen machte ein einziges Break den Unterschied. Keys behielt letztlich nach knapp 2 Stunden mit 3:6, 6:3, 6:4 die Oberhand.

Für die US-Amerikanerin ist es der 3. Vorstoss in einen Australian-Open-Halbfinal. In den Final hat es Keys, gleich wie Swiatek, in Melbourne noch nie geschafft. Ihren bisher einzigen Grand-Slam-Final bestritt und verlor die 29-Jährige 2017 an den US Open gegen ihre Landsfrau Sloane Stephens.

Australian Open 2025