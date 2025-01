Nach Verletzung Osakas: Bencic zieht in den Achtelfinal ein

Australian Open in Melbourne

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Belinda Bencic (WTA 294) steht bei ihrem 1. Grand-Slam-Turnier als Mutter im Achtelfinal der Australian Open.

Ihre Drittrunden-Gegnerin Naomi Osaka (JPN/WTA 51) muss beim Stand von 6:7 (3:7) aufgeben.

Nächste Gegnerin in Melbourne ist Coco Gauff (USA/WTA 3).

Belinda Bencics Comeback-Turnier auf Stufe Grand Slam findet im Achtelfinal seine Fortsetzung. Das Drittrunden-Duell zweier Mütter auf der Tour nahm bei den Australian Open indes ein verfrühtes Ende: Bencics Gegnerin Naomi Osaka musste sich Ende des Startsatzes behandeln lassen und konnte in der Folge nur noch handicapiert aufschlagen.

Bei der Japanerin brach eine alte Bauchmuskelverletzung wieder auf. Nachdem sie den Startsatz verloren hatte, entschied sich Osaka dazu, die Reissleine zu ziehen.

Bencics starke Wende

Die Partie hatte aus Schweizer Sicht optimal begonnen. Bencic schaffte gleich im allerersten Game das Break. Danach aber drehte Osaka in der John Cain Arena mächtig auf. Die Japanerin glänzte mit ihrem wuchtigen Service sowie harten und präzisen Grundlinien-Schlägen. Bencic spielte in dieser Phase keineswegs schlecht, war in vielen Ballwechseln aber schlicht machtlos. Osaka zog auf 5:2 davon.

Die Olympiasiegerin von Tokio blieb trotz ihrer Unterlegenheit nach aussen jedoch ruhig und suchte weiter nach Lösungen. Diese fand sie dann auch in Form von starken Returns. Auch bei eigenem Aufschlag – 70 Prozent der 1. Aufschläge landeten im Feld – kam Bencic mit Fortlauf des Durchgangs immer besser zurecht.

Die Schweizerin sicherte sich 3 Games in Serie zum 5:5, ehe die körperlichen Probleme von Osaka zunahmen. Besonders beim Aufschlag war die Japanerin eingeschränkt. Bencic, welche dies auf der Gegenseite bemerkte, verlor zunächst etwas den Fokus und geriet mit 5:6 in Rücklage. Die 27-Jährige fing sich jedoch rasch wieder, erzwang das Tiebreak und sicherte sich dieses souverän mit 7:3.

Osaka zögerte beim Seitenwechsel kurz und setzte sich zunächst auf die Spielerbank. Nach einem kurzen Austausch mit ihrem Trainerteam gab die Japanerin dann doch noch vorzeitig auf und gratulierte Bencic zum Weiterkommen.

Nun gegen Gauff

Damit steht die Schweizerin zum 2. Mal in ihrer Karriere nach 2016 im Achtelfinal der Australian Open. Dort wartet mit Coco Gauff eine Mammutaufgabe auf Bencic. Die Weltnummer 3 aus den USA gewann ihre Drittrunden-Partie gegen Leylah Fernandez (CAN/WTA 29) in 76 Minuten mit 6:4, 6:2. Fernandez hielt bis zum 3:3 im 1. Satz mit, ehe sie in einem engen Game gebreakt wurde. Danach war Gauff, die US-Open-Siegerin 2023, nicht mehr aufzuhalten.

Im Head-to-Head zwischen Bencic und Gauff steht es 1:1. Das letzte Aufeinandertreffen 2023 entschied die Amerikanerin indes in Washington gleich mit 6:1, 6:2 für sich. Gauff erfreut sich einer blendenden Form. Saisonübergreifend steht sie bei 12 Siegen in Serie. Dabei entschied die 20-Jährige zum Ende der 2024er-Saison die WTA Finals für sich.

Resultate