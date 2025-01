Bernet nach grossem Kampf im Viertelfinal, Thomas out

Legende: Hält sich in extremis im Turnier Henry Bernet. justpictures.ch

Nach den Achtelfinals in der Junioren-Konkurrenz verbleibt noch ein Schweizer im Turnier. Henry Bernet durfte sich nach 2:40 Stunden über den Viertelfinal-Einzug freuen. Der Basler musste gegen den Serben Ognjen Milic hart kämpfen, ehe der 4:6, 7:6 (8:6), 7:6 (10:2)-Sieg Tatsache war.

Bernet überstand einige heikle Phasen. Im 2. Satz etwa wehrte der 17-Jährige beim Stand von 5:5 gleich 4 Breakbälle ab. Kurz darauf gab der Schweizer im Tiebreak zunächst einen 6:3-Vorsprung preis und stand 2 Punkte vor dem Aus. Bernet schaffte dank 2 Punktgewinnen in Serie aber doch noch den Satzausgleich.

Weil beiden Spielern im entscheidenden Umgang keine Breaks gelangen, musste das Matchtiebreak entscheiden. In diesem zog Bernet rasch auf 6:1 davon und liess sich die Butter in der Folge nicht mehr vom Brot nehmen. Im Viertelfinal trifft der 17-Jährige auf den an Nummer 1 gesetzten Tschechen Jan Kumstat.

Thomas' Stehauf-Qualitäten bleiben unbelohnt

Zu Ende ist das Turnier hingegen für Flynn Thomas. Der 16-Jährige zeigte im Duell mit dem US-Amerikaner Jagger Leach grosse Comeback-Qualitäten, zog im Matchtiebreak jedoch mit 6:10 den Kürzeren. Zuvor hatte Thomas 4 Matchbälle seines Gegners erfolgreich abwehren können.

Der 16-jährige Zürcher lag mit 3:6, 2:5 zurück, ehe sich das Blatt zu wenden begann. Thomas entschied 5 Games in Folge für sich und sorgte so für einen Entscheidungssatz. In diesem vergab der Schweizer beim Stand von 1:1 seine einzigen beiden Breakbälle im 3. Durchgang. Nach 2:29 Stunden musste sich Thomas schliesslich mit 3:6, 7:5, 6:7 (6:10) geschlagen geben.