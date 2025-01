Carlos Alcaraz (ATP 3) wird in der 3. Runde der Australian Open erstmals richtig gefordert. Der Spanier besteht den Test gegen Nuno Borges (POR/ATP 33) in 4 Sätzen.

Novak Djokovic (SRB/ATP 7) bleibt gegen Tomas Machac (CZE/ATP 25) erstmals im Turnier ohne Satzverlust.

Alexander Zverev (GER/ATP 2) lässt in Melbourne auch seinem 3. Gegner Jacob Fearnley (GBR/ATP 92) keine Chance.

Carlos Alcaraz hat die Hürde Nuno Borges bestanden. Gegen seinen portugiesischen Widersacher musste sich der Spanier deutlich mehr zur Wehr setzen als in den beiden Partien zuvor. Borges trug seinen Teil zu einem bisweilen hochklassigen und spektakulären iberischen Duell bei. Dennoch war es letztlich der Favorit, der nach 2:55 Stunden seinen 1. Matchball zum 6:2, 6:4, 6:7 (3:7), 6:2-Sieg nutzte.

Legende: Carlos Alcaraz. Keystone/Joel Carrett

Nachdem der 1. Satz noch eine klare Angelegenheit gewesen war, fand sich Borges mit zunehmender Spieldauer immer besser zurecht. Im 2. Durchgang brachten beide ihr Aufschlagspiel lange ohne Mühe durch, ehe Alcaraz beim Stand von 4:4 seinen 1. Breakball in Satz 2 nutzte.

Besonders knifflig wurde es für die Weltnummer 3 dann aber im 3. Umgang. Borges musste 2, Alcaraz gar 3 Breakbälle abwehren, ehe die Entscheidung im Tiebreak fiel. In diesem behielt Borges überraschend deutlich mit 7:3 die Oberhand und holte sich verdientermassen Satz 3.

Alcaraz fing sich jedoch schnell wieder und liess in der Folge nicht mehr viel zu. Ein früher Servicedurchbruch zum 2:0 im 4. Umgang ebnete dem Spanier den Weg zum Sieg. Mit einem weiteren Break zum Schluss beendete Alcaraz die Partie. Im Achtelfinal trifft die Weltnummer 3 auf Jack Draper (GBR/ATP 18).

Djokovic macht ernst

Einen äusserst überzeugenden Auftritt legte Novak Djokovic an den Tag. Das Drittrunden-Duell mit Tomas Machac kündigten die Experten als ersten grossen Test für den 24-fachen Major-Champion an. Diesen Test hat Djokovic bravourös bestanden. Der 37-Jährige wusste in allen Facetten seines Spiels zu gefallen, besonders sein Grundlinienspiel funktionierte – im Gegensatz zu den beiden vorherigen Runden, in denen er je einen Satz abgegeben hatte – fast einwandfrei.

Der formstarke Machac hatte seine beste Phase zu Beginn des 2. Satzes, als ihm sein einziges Break der Partie zum 2:0 gelang. Die Freude währte jedoch nicht lange, Djokovic schlug umgehend zurück und sicherte sich die nächsten 4 Games. In der Folge brachte der Serbe den Match kontrolliert nach Hause und gewann mit 6:1, 6:4, 6:4. Im Achtelfinal wartet erneut ein Tscheche: Jiri Lehecka (ATP 29).

Zverev behält weisse Weste

Erneut keinen Umweg in Kauf nehmen musste Alexander Zverev. Der Deutsche zeigte auch gegen Jacob Fearnley einen äusserst soliden und konzentrierten Auftritt und gewann in gut 2 Stunden mit 6:3, 6:4, 6:4. Nicht nur steht Zverev damit ohne Satzverlust im Achtelfinal. Die Weltnummer 2 musste auf dem Weg in die 2. Turnierwoche nicht einmal einen Longset spielen. In der nächsten Runde trifft Zverev auf den Franzosen Ugo Humbert (ATP 14).

